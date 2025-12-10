福利反變成折磨　年輕人5大最厭惡的員工福利

▲福利反變成折磨？Z世代「5大最厭惡的員工福利」，第一名令人驚訝。（圖／pakutaso）

記者趙蔡州／綜合報導

為了吸引優秀員工及留住人才，許多公司都會推出優質福利，讓員工可以減輕上班壓力，而面試心得分享平台《面試趣》與薪資查詢平台《比薪水》進行聯合調查，詢問年輕世代的員工「最不喜歡的公司福利」，其中竟是「員工旅遊」奪冠。

根據《面試趣》及《比薪水》調查結果，員工最不喜歡的公司福利，第5名至第一名分別是交換禮物、零食櫃、尾牙、員工聚餐及員工旅遊，詳細原因如下。

第五、交換禮物，交換禮物容易讓人產生社交壓力，且買禮物必須自費，挑選時還必須猜測同事的喜好，避免破壞職場人際關係。



第四、零食櫃，許多公司的零食櫃並非免費，必須自己出錢買、輪流補貨。



第三、員工聚餐，聚餐和尾牙都逃不過「團隊意識」魔咒，若不去公司聚餐，可能會被主管關懷，產生額外的社交壓力，且還經常在下班或休假時間舉辦，員工被迫參加，卻得不到真正的放鬆休息。



第二、尾牙，尾牙除了「團隊意識」魔咒外，還加上了「取悅」老闆的壓力，例如上台表演對於許多人來說「根本是處罰」，尾牙不到也可能被老闆記恨，從此在公司被冷落。



第一、員工旅遊，儘管員工旅遊被多數公司視為大福利，但許多人卻不喜歡，原因是要跟不一定喜歡的同事相處，包含同住一間房，還得配合行程、犧牲休假時間，有些公司還要求員工用掉自己的假、將員旅當作「出席率」考核，若不配合容易被貼上不合群標籤，對於許多人來說，這個旅行根本就不是放鬆。