5年前喊F-16加裝自動防撞地系統　空軍：2028年全機隊完成安裝

空軍台東志航基地昨發生黃姓飛官在操作F-16戰機進行飛行訓練期間發生「大G昏迷」，所幸最終平安落地。空軍今（10日）表示，該飛行員之前飛行情況正常，沒有所謂發生兩次G力昏迷事件，目前將被安排航空生理等檢查以及離心機高G耐力訓練。另外，對於2020年宣布F-16戰機加裝「自動防撞地系統」，空軍說，2024年開始執行現有F-16 AM/BM機隊安裝該系統，將在2028年完成的期程內，按計畫完成全機隊的性能提升與安裝。

黃姓飛官昨操作F-16戰機自志航基地起飛，在進行帶大G力動作時，瞬間發生空中大G昏迷狀況，導致戰機失控，從2萬呎高空急速墜降到6000呎，所幸馬上停止操作，並由長機護航返場，最終平安落地。對此，空軍督察長江義誠少將今（10日）在國防部記者會上表示，經過調查，該飛行員之前飛行情況正常，昨是第一次，沒有所謂的發生兩次G力昏迷事件。

江義誠說，該員今年體檢正常，去年也完成離心機訓練，目前已停飛訓練，都是正常。目前他將被安排航空生理等檢查以及離心機高G耐力訓練，經鑑定合於標準也無安全顧慮後才會恢復飛行訓練，預計下月前可完成一系列檢查與複訓。

另外，2018年6月漢光演習期間，一架F-16於基隆撞山失事，飛官吳彥霆少校殉職，空軍宣布要為F-16機隊加裝「自動防撞地系統」（Auto-GCAS）。針對目前安裝進度，江義誠表示， 空軍2020年將Auto-GCAS納入F-16升級計畫（鳳展專案）的執行工項，2024年開始執行現有F-16 AM/BM機隊安裝，但因為F-16 Block 20戰機的飛控軟體、飛控電腦跟美軍是不同構型，所以後續要再整合提升，現在Auto-GCAS都是按期程計畫執行系統提升。

江義誠也指出，F-16 AM/BM機要改用混合式的飛控電腦，所以構型都要改變；軟體部分，以前是屬於類比式，現在是屬於數位飛控式，所以說整個飛控軟體它要做提升，並且要做整合。此外，美軍去年針對我空軍這些系統整合已做完驗證，情況都正常，所以可以符合空軍現在進度來執行。

媒體追問，F-16AM/BM戰機預計何時完成安裝Auto-GCAS？對美採購的66架F-16 C/D Block70戰機是否安裝同樣的系統？江義誠說，將在鳳展專案2028年完成的期程內，按計畫完成全機隊的性能提升與安裝，而新購66架F-16 C/D Block70戰機都有Auto-GCAS。