明天3地降雨機率增　周六冷氣團報到「全台有感降溫」

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天下半天到周六水氣逐漸增多，明、後天基隆北海岸、大台北山區及東北部降雨明顯。周六下半天冷氣團報到，全台有感降溫，下周日至周一清晨最冷下探10度，預計要到周一白天才會逐漸回溫。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今天各地晴到多雲，白天溫度逐漸回升，清晨感受偏涼，低溫約12度，下半天東北季風增強，周六下半天冷氣團南下，預計影響到下周一。

黃恩鴻指出，今天各地晴到多雲，下半天迎風面雨勢增加，桃園以北、東半部及恆春有零星降雨。周五至周六以桃園以北、東半部降雨為主，基隆北海岸、大台北山區及東北部降雨持續，其他地區多雲到晴，可見陽光，下周日至周二水氣減少，僅基隆北海岸、東半部及山區有零星雨，並逐漸轉乾。周三水氣再略增，東半部有零星雨，西半部多雲到晴。

溫度方面，他表示，今天下半天北部溫度略降，周五至周六維持濕涼。周六下半天冷氣團南下，預計影響到周一，全台明顯降溫，其中又以周日清晨及周一清晨冷空氣最強，中部以北、宜花低溫下探12至14度，南部及台東14至16度，清晨輻射冷卻會再低2度。下周一白天冷氣團減弱，周二至周三溫暖舒適，周三又有東北季風南下，北部及東北部高溫略降。

黃恩鴻也說，周六晚間至下周日中部以北3500公尺高山有結冰或霧淞機率。另外，未來一周沿海也要留意強風及長浪。

