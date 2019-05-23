影／買鹽水雞吃！他翻出「一條紫紅色蜈蚣」嚇呆　網曝真面目：脆脆的很好吃

網搜小組／綜合報導

鹽水雞是經典台灣小吃之一，必吃的除了爽脆的雞肉之外，還有人會夾清爽的蔬菜，像是小黃瓜、高麗菜等等。一名男網友貼出一張照片，說他吃鹽水雞吃一半嚇到，「原來是海藻，還以為吃到蜈蚣」。原來是袋子裡出現一條「超多腳」的海草，看到照片後，其他人也紛紛留言「超像，嚇死」、「光看照片就怕了」。

▲這真的不是蜈蚣嗎？（圖／翻攝自爆怨公社）

這位男網友在臉書《爆怨公社》貼出照片，文中表示「剛剛買鹽水雞吃到一半嚇到！原來是海藻，還以為吃到蜈蚣……」仔細看看照片，衛生紙上放著一條黑紫色的海藻，不管是超多隻腳的形狀還是顏色，都和真正的蜈蚣幾乎一模一樣。

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看到照片後，不少人忍不住留言，「第一眼我也以為是蜈蚣」、「還以為是乾屍」、「我媽剛剛真的說，我看蜈蚣幹嘛」、「看到這個的確會手抖一下」、「也太像」。也有網友開玩笑，「這是蜈蚣沒錯，牠們炸過遇熱會萎縮」、「別再騙自己惹，蜈蚣就蜈蚣」。

還有人好奇這個海藻到底是什麼，其他網友則紛紛猜測，「鹹水雞必點的鳳尾草嗎」、「我最愛吃的珊瑚草」、「感覺像迷迭香」、「這個叫蜈蚣菜！好吃，涼拌極佳」、「這是叫【珊瑚草】或【鹿角草】」、「應該是涼拌鹿角菜，我們這邊的鹹水雞攤也有賣」；有人則是說，鹽水雞必點海藻類，「我記得這個脆脆的口感不錯」、「我鹹水雞必點藻類，好好吃」。

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