婆婆「窮人才讀公幼」狂嘴砲： 愛小孩就送雙語　媳婦爆委屈...網冷笑神解

▲婆婆嗆，愛小孩就送雙語學校。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／綜合報導

台灣公立幼兒園一籤難求，而私幼學費又高得嚇人，讓許多家長壓力山大。一名人妻最近要幫孩子抽公幼中班，沒想到婆婆在一旁狂說風涼話，辣嗆「公幼都是窮人在讀的」，一席話讓她傻眼，也惹怒大票家長，紛紛留言洗版「我抽公幼我驕傲！」

「公幼就真的比較差嗎？」人妻昨晚在「爆怨公社」發文吐苦水，婆婆得知他們要幫孩子抽公幼後，態度十分反彈，一會兒說「給小孩公幼就是不疼他們」，一會兒又嘲諷「公幼是窮人在讀的，如果愛小孩就要送雙語學校，有爸媽還徹夜去排名校搶名額呢」。

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她聽完一肚子火，很想回嗆「公幼還不是你想讀就可以讀的，要有資格！況且一次兩個開銷很大，什麼都沒要妳出錢，管那麼多幹嘛？出一張嘴最強，妳出錢我們就送啊！」

▲幼兒園示意圖，與本文無關。（圖／教師會提供）

婆婆的言論，也惹怒許多網友，「叫她錢拿出來啊，要讀貴族學校都沒問題」、「所以婆婆是有錢人嗎？講話從鼻孔出來的」、「不管公幼私幼，家庭教育遠遠比學校重要」、「怎麼跟我婆婆一樣，原來我不孤單，我老大也是讀鄉托啊...省很多欸，才五歲的小孩開心上學就好，管他教什麼，公立教的是小孩學習獨立自主能力，不好嗎」、「公幼很多都是名車接送的啊」、「沒問題，婆婆錢拿來（伸手」。

另外，對於「一籤難求」的公幼，不少家長直呼，「想抽都抽不到欸，抽到就要謝天謝地了」、「抽得到再說吧！我小孩兔尾龍年的，抽到才奇怪呢，還不是一定要送私立」、「我都直接放棄公幼了，因為根本抽不到」、「窮人路過...正在等公幼放榜呢」。

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