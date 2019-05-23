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黃光芹批「上酒廊、手摸哪裡？」　韓國瑜：當然放酒杯上啊

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記者李唯甄、洪正達／高雄報導

資深媒體人黃光芹22日深夜PO文，批評高雄市長韓國瑜「花天酒地，睡前也要喝一大杯高粱才能入睡」，對此，韓國瑜23日在議會受訪時回擊，「她大錯特錯，我睡前都是唸佛經」，更當場在媒體前背誦整整1分鐘的《般若波羅蜜多心經》，至於黃光芹還指「你上酒廊，手都摸人家哪裡？」，韓國瑜也神回一句，「我手當然放酒杯上啊」。

▲▼ 0523總質詢_韓國瑜背心經(曝光調整) 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜當場背《心經》反擊黃光芹。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜23日受訪表示，「自己承認自己年輕的時候放縱」，陳述自己以前當立委時，因為找不到心中的方向，最後自願放棄立委選舉，「因為我是有反省力的人」，韓國瑜強調，自己當高雄市長將近五個月，沒有喝醉過一次，黃光芹說他睡前都要喝高粱，是「大錯特錯」。

▲▼黃光芹,韓國瑜。（合成圖／翻攝黃光芹臉書、屠惠剛攝）

▲黃光芹批韓國瑜「手摸哪」，韓國瑜神回「放酒杯上啊」。（合成圖／翻攝黃光芹臉書、屠惠剛攝）

媒體再追問，黃光芹批韓國瑜「上酒廊帶幾個小姐出場？手都摸哪裡？」，韓國瑜回應，「我的私生活方面，我自己知道這把尺在哪」，他也再次呼籲黃光芹「找到內心的寧靜和快樂」，但不能一直抹黑，「不能沒有任何證據就把我影射成十惡不赦之徒」，那有打算對黃光芹提告嗎？韓國瑜說，「不會動不動就告，要告的人很多，浪費司法資源沒有意義」。至於最關鍵的「手摸哪裡？」韓國瑜也神回一句「我喝酒、手當然放酒杯上啊」。

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關鍵字：高雄市長,韓國瑜,黃光芹,般若波羅密多心經

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