再嗆中央頻「卡韓」　韓國瑜：別因為市長政黨色彩卡住高雄

▲韓國瑜再批中央因政黨色彩「卡韓」。（圖／記者洪正達攝）

記者李唯甄、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前提到，認為中央不處理大林蒲遷村案是「卡韓」，對此，行政院發言人Kolas Yotaka在臉書上說「與事實不符」，更嗆韓市長「好久不見，要不要來開個會？」，對此韓國瑜再度回擊「卡韓例子很多」，呼籲中央不要因為市長個人政黨色彩、就「卡住」高雄的建設。

韓國瑜23日受訪表示，高市府針對大林蒲一案，這個月已經成立專屬辦公室，展現最大誠意，也希望行政院重視「到底要不要一個新的經濟循環專區」，如果認為這很重要，「就不要因為誰當市長（卡住），趕快推動」，因為就算推動成功，估計都要10年之後。而自己沒去行政院會，是因為正在市政總質詢，「有請副市長葉匡時去開會」。

▲行政院發言人Kolas Yotaka谷辣斯·尤達卡。（圖／記者李毓康攝）

記者再問韓國瑜，認為「卡韓」有證據嗎？韓國瑜說「卡韓很多啊！」，並舉林園當例子，「行政院說有撥、交通部說有撥，那是民國105年撥的，我當市長後、拜託給800萬做可行性評估報告，都說對不起、沒錢」，韓國瑜說，高雄市政府很多事情做起來不順暢，這都不用再講，他呼籲「不要因為市長個人政黨色彩、停止高雄的建設」，而他也隔空喊話陳其邁，「呼籲高雄子弟、在中央最大的官，請副院長幫忙、好好幫助高雄」。