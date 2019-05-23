看到韓國瑜背1分鐘心經…圈粉了！網酸：背得出心經、講不出自經

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高雄市長韓國瑜23日受訪回應資深媒體人黃光芹批他「花天酒地，睡前也要喝一大杯高粱才能入睡」，當場閉眼在媒體前默背整整1分鐘的《般若波羅蜜多心經》。而這樣唸經回應的方式，讓批踢踢網友表示被圈粉，在網路上掀起正反論戰，批評「背得出心經，講不出自經」。

▲韓國瑜背心經。（圖／記者洪正達攝）



對於黃光芹指控，韓國瑜反擊「我睡前心是亂的，我一個人不喝酒，我都是唸佛經」，都靠唸《般若波羅蜜多心經》來安定心神，現場更示範起平常唸心經前的準備動作，閉上眼睛、打起手勢，背誦整整1分鐘的《般若波羅蜜多心經》，直接反擊黃光芹，韓國瑜最後也說：「祝福黃光芹女士找到寧靜和快樂！」

▲黃光芹,韓國瑜。（合成圖／翻攝黃光芹臉書、屠惠剛攝）



有網友在批踢踢上發文表示，「當場背出一分鐘的心經，我覺得滿厲害的啦，如果我是年輕人，很容易被圈粉XD」，不過其他網友則認為，「背心經很厲害嗎？才幾個字」、「心經我媽天天都在念啊，有啥了不起？」、「酒空說的話能信」、「喝了高粱也可以念心經呀，不牴觸」。

另外，有網友認為韓國瑜接受市政質詢都答不好，但背心經卻非常熟練，批評他，「所以為何會背心經，不會背市政項目」、「背得出心經，講不出自經」、「表示對市政不在意」、「先來個半小時報告市政再說啦，到底哪個年輕人會被心經圈粉阿XD」、「有時間背心經沒時間了解市政」。

還有網友酸韓國瑜，「背心經真滴不錯啦，沒背高粱價格表算是很有水準哩」，有網友也點名台北市長柯文哲，「柯P只會說阿密陀佛輸了！」更要韓國瑜也試試背《禮運大同篇》、《金剛經》。

▲批踢踢網友酸爆韓國瑜唸心經。（圖／翻攝批踢踢政黑板）