韓國瑜遭控喝花酒　黃捷不在意：備詢狀況不好才需檢討

▲高雄市議員黃捷回台大公衛論壇致詞後受訪。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

針對資深媒體人黃光芹昨（22日）晚在臉書大談高雄市長韓國瑜曾「花天酒地」，曾經上酒廊，甚至睡前也要喝一大杯高粱才能入睡，引發外界關注。時代力量高雄市議員黃捷今（23）日受訪表示，不在意市長過去的為人與花邊消息，重點是他的「現在」在市政備詢的狀況不好，才是真正應該檢討的地方。

質詢高雄市長韓國瑜一戰成名，被網友封為「白眼女神」的高雄市議員黃捷，23日應邀返回母校台灣大學公共衛生學院，參與國際研討會開幕致詞。針對黃光芹對韓國瑜的指控，黃捷受訪時說，自己不太會去在意市長過去為人，或者個人花邊消息，這個不會影響他在市政表現。

不過談到韓國瑜在市政備詢狀況卻讓黃捷直搖頭，她指出，韓國瑜答詢還是無法給予具體方向，像是要建機場 ，土地數字、預算多少，都無法回答，這才是問題最大的地方，韓市長只會講口號，但無法用口號治國、治理城市。

黃捷強調， 無論韓國瑜背景如何，參加過什麼可能對外界來說不良活動，對我們來說不重要，只要他未來趕快把市政做好，在備詢時告訴我們高雄未來具體方向要如何前進，這才更是重要，希望他回去能好好檢討。

▲黃光芹深夜開嗆韓國瑜，「講講你是怎麼花天的？」（圖／翻攝自Facebook／黃光芹）