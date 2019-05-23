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「賴清德無情失信！」　朱立倫酸：男女朋友也不能說我愛你但有期限

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▲▼賴清德,蔡英文。（組合圖／記者李毓康攝）

▲賴清德、蔡英文。（組合圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對前行政院長賴清德直指總統蔡英文對他不義，前新北市長朱立倫23日受訪時表示，「他說人家對他不義，他有沒有想過，他對人家無情、失信」，並質疑賴清德當初為何要答應做行政院長，「男女朋友也不能今天說我愛你但有期限」。

朱立倫說，賴清德如果有誠信，當時就不要接人家行政院長，另外，他在立法院講那麼多次要全力支持蔡英文，「能說有期限，就到11月24號？」，男女朋友也不能這樣講，這確實是賴清德要解釋清楚的，男女朋友不能今天說我愛你，但是就到某天結束。

賴清德說若蔡英文的民調勝過高雄市長韓國瑜他就退選，並把韓當成假想敵。對此，朱立倫說，民進黨「靶也是移來移去，射箭的人心情也不定」，他認為不用去批評別人，國民黨自己「搞定了」就好了，並說國民黨認為假想敵就是蔡英文，每個人認知不同，但他覺得最後還是蔡英文（代表民進黨參選）。

另外，藍營黨內初選漸趨明朗，五人小組已啟動徵詢機制，朱立倫表示，已經有跟國民黨副主席郝龍斌約在5月底6月初，目前只約了大概的時間，並說只是要說明初選辦法，沒有什麼問題，規則也都訂了。

至於台北市長柯文哲表示，如果藍綠兩黨初選民調都納入他，如果他不選不是都要重來，朱立倫表示，做個參考也好，「那不然柯市長在做民調之前做決定，若不選了，我們就不會納入」，就早一點宣布，國民黨也能早一點定案。

▲朱立倫23日受訪。（圖／朱辦提供）

▲朱立倫23日受訪。（圖／朱辦提供）

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關鍵字：朱立倫,賴清德,蔡英文

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