蔡英文寫字條給祁家威　惹哭網友：用選票懲罰妳再做一任

▲蔡英文、蘇貞昌簽署「司法院釋字第七四八號解釋施行法」。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文22日晚間透過臉書表示，依據憲法所賦予的職權，她在今天簽署由立法院三讀通過的「司法院釋字第七四八號解釋施行法」，並由行政院長蘇貞昌副署；隨後她也把簽署使用的筆，送給爭取同志婚姻長達30多年的指標性人物祁家威。

蔡英文22日簽署由立法院三讀通過的「司法院釋字第七四八號解釋施行法」，並由行政院長蘇貞昌副署。她表示，她知道還有很多人，一時間無法接受這個結果，但這部依照公投結果所制定的專法上路後，對現行民法中婚姻的規範，沒有任何更動和影響，個人的宗教信仰，也依舊得到保障，漸漸地大家就會理解，原先所擔心害怕的事並不會發生。

蔡英文指出，若這部專法真的改變什麼，就是讓更多相愛的人，能夠彼此結合、互相照顧，擁有家庭的溫暖，並得到法律上的基本權益保障，台灣一直是善良而包容的社會，願意彼此扶持，「我們從來就不願看見任何人，只因為和其他人不一樣，就必須活得更辛苦，得不到平等的對待。」

蔡英文提到，這是一個相互理解的過程，需要更多時間，但在達到完全的理解前，至少可以做到停止彼此傷害的言語，用對話來取代對立，若每個家庭中，不同觀念、不同年齡的成員，都可以平心靜氣的坐下來，交換彼此對這件事的心情，一定會感受到，愛是沒有差別的，出發點沒有那麼不同。

蔡英文強調，這部法律的制定，能找到彼此間最大的交集，她要感謝很多人的努力，特別是黨團總召柯建銘在立法院辛苦地折衝協調，還有很多人的勇氣與體諒，這是社會必須要踏出的一步，因為唯有如此，才能平息不同意見的彼此對立，讓這多年來的紛擾畫下句點。

隨後，她也把簽署「司法院釋字第七四八號解釋施行法」的筆，送給爭取同志婚姻長達30多年的指標性人物祁家威，並且寫道，「家威先生，我用這隻筆，簽署了司法院釋字第748號解釋施行法，請您留念，願愛團結這塊土地上的每一個人」。

而蔡英文親筆寫的字條，也被公布在「台灣同志諮詢熱線協會」的臉書專頁上，馬上引來眾多網友留言，「哭死我的老天鵝！謝謝祈大哥，讓台灣變得更加不一樣」、「蔡總統真的很有心，現在她面臨各種掣肘，希望大家幫忙」、「我在想今天如果是別的人，大概不會有這麼貼心的舉動吧」、「我要哭了啦！台妹又辣又暖，怎麼可以這樣！！！我要用選票懲罰妳！再做一任！」

▼蔡英文寫字條給祁家威 。（圖／台灣同志諮詢熱線協會）

