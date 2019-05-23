賴清德突襲黨中央密室會商？　阮昭雄：蔡英文沒收到任何邀約

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者黃克翔、徐斌慎攝）



記者陶本和／台北報導

針對22日民進黨中執會，前行政院長賴清德突襲黨中央一事。民進黨副秘書長徐佳青在節目上稱，英賴雙方都有「被邀請」，而蔡英文是無法前往。對此，蔡英文陣營發言人阮昭雄23日表示，蔡總統在昨天並未收到任何出席黨中央活動的邀約訊息，林錫耀也未被黨中央要求轉達邀請蔡總統，相關的報導不是事實。

根據媒體報導，徐佳青還原脈絡，在中執會休息之後，民進黨立院黨團總召柯建銘表示不能表決，發言20分鐘希望黨可以找出更好的方案；接著，主席辦公室，在場的有卓榮泰、羅文嘉、林俊憲、賴清德、陳菊、陳其邁、鄭文燦、柯建銘、林錫耀，雙方進行討論，討論到要不要再找一個折衷方案。而林俊憲找了賴清德，林錫耀找蔡英文。

對此，阮昭雄表示，蔡總統在昨天並未收到任何出席黨中央活動的邀約訊息，林錫耀也未被黨中央要求轉達邀請蔡總統，相關的報導不是事實。

阮昭雄說，這項報導根本時間序列前後矛盾，既然當時賴前院長已經在主席辦公室，又怎麼還會有林俊憲委員去邀請賴前院長的事情？！根據我們向相關當事人查證，當時徐佳青副秘書長也不在主席辦公室現場。阮昭雄強調，建議媒體在報導前能多為查證，避免類似錯誤。