六合夜市臨演說！他回敬6點「黑高雄非本意」　傻眼：不能發心得文？

▲日本美妝品牌到六合夜市取景拍攝廣告。（圖／翻攝自YouTube／肌美精 Kracie 【公式】）

網搜小組／綜合報導

六合夜市「韓流發威」被爆是臨演後，高雄市觀光局長潘恒旭在臉書驚呼，「我不敢相信我的眼睛耶」、「睜眼說瞎話」等語。對此，目前遠在非洲的發文者，特地上臉書寫下6點回應，直言「我只是在我的頁面分享心得，覺得被傳成黑高雄夜市沒有人這件事，根本莫名奇妙。」

「我從來沒想過有一天會為自己發拍片心得文解釋。」原po感嘆，他先是澄清自己並非導演，而是擔任美術一職，接著他表示，自己的本意並非要黑高雄，「事實上高雄觀光我也不瞭解，原本場景組辛苦的找了南台灣很多夜市，最後討論的是瑞豐和六合，由於瑞豐比較開放式 而且人比較多；相對起來，人比較少又只有一條路的六合比較好執行。」

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▲發文者在非洲回應了。（圖／翻攝自原po臉書）

發文者認為，他只是在自己臉書分享心得，所以沒有仔細描述這一塊，結果竟會被傳成這樣，「我的臉書好友知道，通常在片子上片以後，我會分享當時的拍片故事，這只是其中一篇，沒想到會被這樣引用。我說的都是真的，至於被怎麼解讀我實在沒辦法控制。」

更讓他不解的是，單純發個拍片故事還要跟社會大眾道歉，「我是不能打心得感想？大湖採草莓那麼爛的心得都可以當國小課文了，我在自己臉書說垃圾話也要被釘，我是公眾人物嗎？」最後，原po不忘向潘局長喊話，「局長我沒有那麼重要，你上班不要再滑手機了，快工作...我拜託你了。」

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