賴＞蔡＞柯＞韓＞郭…　獨派智庫民調：賴清德「欣賞度」居冠





▲賴清德、蔡英文。（合成圖／記者李毓康、黃孟珍攝）

政治中心／綜合報導

2020總統大選在即，英德之爭僵持不下。獨派智庫、新台灣國策智庫22日公布最新民調顯示，民眾對2020總統擬參選人的欣賞度，以前行政院長賴清德居冠，其次才是總統蔡英文、台北市長柯文哲，而網路聲量超高的高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘則分別在第4、第5。

根據新台灣國策智庫22日公布的民調顯示，針對「根據新聞報導，在目前可能參選2020總統的人當中，請問您比較欣賞誰？（複選題）」題目，有36.3％的民眾欣賞賴清德，33.0％蔡英文、32.4％柯文哲、28.8％韓國瑜、26.7％郭台銘、24.6％朱立倫、14.7％王金平、13.4％張善政，6.1％無明確意見。

欣賞賴清德的民眾，主要位在雲嘉南地區，年齡層分布在50歲至70歲以上族群。欣賞蔡英文的年齡層，則位在20至29歲的年輕族群。

本次調查對象為戶籍在 臺灣地區 20 個縣市 ，年滿20歲的一般民眾，調查時間為5月17日到18日晚上18時30分至22時00分，以市內電話調查，隨機抽樣法，共完成1106 份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.95 個百分點。

▼新台灣國策智庫最新民調。（圖／新台灣國策智庫提供）