長榮大學校長李泳龍　拜訪傑出校友王正坤醫師暢談治學理念

▲長榮大學李泳龍校長（左二）、劉春初教務長（左一）與姚舜暉主任（右一）致贈長榮大學蒔醇啤酒給傑出校友王正坤醫師。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為讓長榮大學成為國際知名大學，培養學生成為國際人才，拓展學校視野，長榮大學李泳龍校長，領劉春初教務長與姚舜暉主任，拜訪長大第四屆傑出校友王正坤醫師，暢談治學理念，凝聚校友支持。

王正坤醫師曾任台南市醫師公會理事長與中華民國醫用雷射光電學會理事長，在長榮大學獲得管理學博士學位，深深感佩長榮大學李泳龍校長與師長們對於辦學的奉獻。

李泳龍校長指出，長榮大學長期經營產學合作，讓大學與企業接軌，發展產品，創造學生就業機會，增進長榮大學校譽，李泳龍校長特別帶來長榮大學與禾餘麥酒公司一起開發的「蒔醇」黑糖啤酒送給王正坤醫師，這款啤酒打上長榮大學的商標，採用台南關山的在地黑糖當作原料，加入大麥等雜糧，釀製充滿台灣風味的精釀啤酒，獲得英國世界啤酒大獎The World Beer Awards(WBA)的最高榮譽Style Winner。

李泳龍校長說，長榮大學成立國際商學院，大量培養學生具有國際商學的能力，可以在國際間移動與就業，具有國際溝通能力、創意思維、服務熱忱與國際視野。現有來自20多個國家的4百多位外籍學生，長榮大學同時培訓台灣老師具有全英語教學的能力，對於外籍學生採取英文授課。對於台灣本地學生，聘請外籍老師來長榮大學任教，也把台灣學生送到日本與東南亞等其他國家接受英文日文教學，未來更規劃向美國夏威夷邁進，與外國大學交換學生，讓長榮大學在國際的曝光程度增加，吸引全世界的學生到長榮大學來就讀。

因為地利之便，長榮大學臨近台南高鐵站，可充分發展會展產業（MICE產業），「大台南市會展中心」也設在高鐵特定區，長榮大學設有國際會展管理學士學位學程，結合「會議展覽管理」與「旅遊管理」兩大專業模組化課程，培育兼備國際商業溝通與貿易能力的會展專業人才。目前長榮大學也協助政府與企業舉辦各種會議，把會議地點設在長榮大學校區，教職員與學生協助完成會議相關名牌、場地、設備、支援後勤、行政等工作，把長榮大學變成企業的會議中心，增加長榮大學知名度及收入。

因為長榮大學多角化經營，在國際曝光度增加，吸引很多國際學生前來就讀，大學收入呈現穩定成長，財務相當健全，產生許多現金盈餘，可以參與國際大學的競爭，具有持續性的競爭優勢。王正坤醫師以身為長榮大學校友為榮，也呼籲校友共同努力把長榮大學推向國際，讓台灣的長榮大學持續在國際發光發熱。