嘉義高中校慶眾星雲集　蔡碧仲翁章梁分獲榮譽及傑出校友

▲ 嘉義高中校慶暨傑出校友表揚，嘉義縣長翁章梁等人獲頒傑出校友。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



國立嘉義高中13日舉辦創校95週年慶祝校慶暨表揚傑出校友大會，前副總統蕭萬長、法務部政務次長蔡碧仲、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、嘉義前市長涂醒哲、立委蔡易餘、吳焜裕、李俊俋都到場獻上祝福。嘉義縣長翁章梁也到場接受傑出校友表揚，會場嘉賓雲集，場面隆重。

迎接創校95週年慶祝校慶，嘉中舉辦了系列慶祝活動，除了慶祝大會之外，更舉辦園遊會、社團展演、郵展、美展、哈雷機車展與校友作家作品集新書發表會等活動，並在圖書館設有茶席，由茶人泡茶接待來訪貴賓，中午並在該校禮堂-樹人堂舉辦餐會，讓各屆校友與來賓朋友們藉此機會聯絡情誼、凝聚向心力。

今年校慶活動暨傑出校友獲獎校友共34位，傑出榮譽校友頒給法務部政務次長蔡碧仲。33位傑出校友分別有嘉義縣長翁章梁、立委吳焜裕、賴寅雄、王家弘、高瑞隆、蘇憲法、林清棠、吳得進、鄧世欽、周弘憲、方略、蕭國年、張士錡、任廣禹、林文村、郭萬祐、孔德偉、林裕峯、饒嘉博、王校、蔡鴻坤、蔡蒼柏、商東福、黃才丕、王亭貴、陳愷璜、蘇明輝、黃郁文、陳炯安、李允傑、賴逸儒、吳振榮和邱國杰等。34位傑出校友在其領域各有傑出事蹟及對社會的貢獻，希望藉由傑出校友的表揚，為學生提供學習的典範。

另外特別表揚校友服務貢獻獎6位，分別是黃敬安、鄭貞吉、李武弘、蘇秀枝、葉建德和葉國宗等，感謝他們在校友和母校之間，扮演最好的溝通管道、引進社會資源、廣結善緣。