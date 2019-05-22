民進黨總統初選中執會最終討論　賴清德喊話：召喚黨魂 維繫黨德

▲賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨總統初選「蔡賴大戰」協調陷泥淖，22日下午黨將舉行中執會做最終討論。前行政院長賴清德一早透過臉書發表聲明，喊話黨中央「召喚黨魂、維繫黨德」。

綠營總統初選22日下午黨將舉行中執會做最終討論，民進黨主席卓榮泰已表示，協調雙方沒有共識，中執會將提出5月1日中常會提出的報告案，初選時程於5月底完成。但是，中執委人數英系與中間立場人數具優勢，動用表決可能推翻。

賴清德聲明表示，「本人以黨員和總統初選參與人立場，嚴正呼籲全體中執委應貫徹民主進步黨創黨宗旨，妥善處理這場初選事宜。本人參與黨內總統初選，是因為基層民眾對民主進步黨在2020年能否繼續保有執政權和國會多數席位無比焦慮，所以才挺身而出。」

賴清德批評，他沒料到自登記參選以來，民進黨原已向社會堂堂公布的初選時程一改再改，他基於共體時艱，也願意委曲求全，目的是希望能夠樹立典範初選制度，以彰顯本黨民主進步之傳統和精神。

賴清德強調，「外傳部份中執委將於今日會議中更改初選辦法，如果訊息屬實，必將嚴重戕害本黨社會信譽，進而使本黨走向淪喪，如此，有違民主前輩前仆後繼之努力。本人之勝敗事小，本黨歷史評價、社會形象事大，台灣之存亡絕續更是重中之重。本人因此不得已發出預警，殷盼全體中執會萬勿等閒視之。天佑台灣，天佑民主！」