「蔡賴」邁向終局之戰　蔡英文：中執會會找出最佳勝選的初選方案

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

民進黨總統初選「蔡賴大戰」協調未果，22日下午將舉行中執會做最終討論。對此，總統蔡英文在臉書表示，支持民進黨中執會的民主制度，「我相信民進黨中執會一定會找出最佳勝選的初選方案。」

總統蔡英文陣營主張手機納入民調、採對比式民調且加入台北市長柯文哲、民調時間6月10日至14日等；前行政院長賴清德陣營堅持回歸原公告初選辦法採互比式民調，且以市話民調為主。

民進黨主席卓榮泰已表示，協調雙方沒有共識，中執會將提出5月1日中常會提出的報告案，初選時程於5月底完成。但是，中執委人數英系與中間立場人數具優勢，動用表決可能推翻。

面對下午的中執會，攤開中執委名單，泛英系與本議題站中間立場的執委具有絕對優勢，普遍認為，這局勢對賴清德並不有利，甚至有聲音直指，蔡英文掌控了中執會跟中常會，可能會修改初選辦法。對此，賴清德極力強調，要求民進黨要守住民主精神，公平舉辦初選，「任何一個人要贏，一定要乾淨贏」，言下之意指中執會與中常會不乾淨。

對於賴清德拋出中執會不乾淨的說法，蔡英文陣營發出聲明呼籲，賴清德過去也擔任過中常委、中執委，請他收回這句話；而蔡英文在接受訪問時也表示，中常委、中執委是黨員選出來的，是民主的組織型態，決策也是如此，是黨在進行決策的核心。