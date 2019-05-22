卓榮泰暗喻蔡英文是薩諾斯惹議　美國隊長賴清德勝率1400萬分之1？

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨22日下午舉行中執會，將針對總統蔡英文、前行政院長賴清德黨內初選做最終討論。民進黨主席卓榮泰21日晚間在臉書發文，他引用《復仇者聯盟》電影劇情(復仇者聯盟可擊敗薩諾斯的可能性為1400萬分之一)，被外界質疑是在比喻中執會佔絕對多數的英系、蔡英文是薩諾斯。由於賴清德先前自稱最喜歡復仇者聯盟中的美國隊長，卓榮泰這一席發文也讓黨內同志認為在暗指賴清德的勝率極為險峻。

總統蔡英文陣營主張手機納入民調、採對比式民調且加入台北市長柯文哲、民調時間6月10日至14日等；前行政院長賴清德陣營堅持回歸原公告初選辦法採互比式民調，且以市話民調為主。

在經過蔡英文、賴清德陣營代表三度協商卻都未有共識的狀況下，民進黨22日將舉行中執會做最終討論。由於協調沒有共識，但又必須有版本送入中執會討論，因此卓榮泰會將5月1日中常會上由黨職提出、但未經過中常會決議通過的報告案，直接送入中執會討論。

事實上，這個報告案在5月1日的中常會上其實就有中常委反彈，由於該案是被排除，但黨秘書長羅文嘉執意以附件方式放入新聞稿中；而此舉也造成後續，蔡賴陣營在協商時，賴陣營堅持報告案中，五月底完成初選的時程，導致陷入雞同鴨講的困境中。

面對下午的中執會，攤開中執委名單，泛英系與本議題站中間立場的執委具有絕對優勢，普遍認為，這局勢對賴清德並不有利，甚至有聲音直指，蔡英文掌控了中執會跟中常會，可能會修改初選辦法。對此，賴清德極力強調，要求民進黨要守住民主精神，公平舉辦初選，「任何一個人要贏，一定要乾淨贏」，言下之意指中執會與中常會不乾淨。

面對下午的中執會，卓榮泰21日晚間在臉書發文，在文末還標註「1400萬分之一」引起各界好奇代表什麼意思。原來是引用近來火紅的電影《復仇者聯盟》，意指復仇者聯盟可擊敗薩諾斯的可能性為1400萬分之一，不免被外界質疑，在比喻在中執會佔絕對多數的英系、蔡英文是薩諾斯。

同時，先前賴清德自稱最喜歡「美國隊長」角色，代表復仇者聯盟一幫，卓榮泰如今的發文指有暗喻復仇者聯盟要打敗薩諾斯是非常困難之嫌，同時也引起黨內人士不滿，認為他先前呼籲黨內同志不該選邊戰，但臉書貼文雖然未指名道姓，但曖昧貼文不免引起反彈。

▼卓榮泰盜圖被原攝影師發現。（圖／翻攝自卓榮泰臉書粉專）

