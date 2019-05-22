雲端最前線／傳卓榮泰進AIT 美對黨內初選有意見？

新聞節目中心／綜合報導

「蔡賴大戰」持續延燒，民進黨22日下午再次召開中執會，前行政院長賴清德21日強調，就算初選再往後延他也不會退出。然而，此時傳出黨主席卓榮泰前一天進AIT與美方長談，美方立場是什麼？是否會影響今天的中執會的協調結果？韓流退燒，連挺韓立委候選人都不敢合體，韓郭即將黃金交叉？《雲端最前線》22日邀請立委參選人黃韻涵、台大教授賀德芬、政治評論員余莓莓、資深媒體人蘭萱、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

民進黨「英德大戰」持續延燒，20日下午雙方代表進行第三次協調會，下午3時開始開會，歷經將近3小時的會議。會後黨秘書長羅文嘉舉行記者會指出，雙方代表針對對比式民調，以及納入手機民調比例的討論，都仍未達成共識，22日預計再召開中執會討論。

▲民進黨主席卓榮泰進入中常會會議室。（圖／記者林敬旻攝）

賴清德21日指出，基於黨的和諧和團結，合理的他都持開放態度討論，前兩次協調沒共識，就是回到黨的公告辦法辦理，不希望民進黨再往後延時間、破壞選舉辦法。提及若最後時程還要再往後延，是否會考慮退出初選，賴清德回應，「我不會退出，為什麼我要退出？我一直支持民進黨制度阿，我一定會堅持下去」。

然而，21日傳出卓榮泰進AIT聽取美方對綠營黨內初選的意見，是否會影響今天的英賴協調會結果？我們將帶來最權威的內幕剖析。另外，平面媒體民調韓國瑜支持度不斷下跌，連挺韓立委候選人看板也未跟韓同台，是否與郭台銘支持度即將發生黃金交叉？《雲端最前線》22日邀請立委參選人黃韻涵、台大教授賀德芬、政治評論員余莓莓、資深媒體人蘭萱、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

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