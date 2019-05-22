賴清德：「初選辦法」若更改　民進黨將走向淪喪





▲前行政院長賴清德。（圖／記者李忠憲攝）

政治中心／綜合報導

民進黨將在22日下午舉辦中執會，討論2020總統大選初選時程和民調等細節。挑戰總統蔡英文連任之路的前行政院長賴清德在22日上午發出聲明，呼籲全體中執委應貫徹民主進步黨創黨宗旨，妥善處理這場初選事宜；外傳部份中執委將於會議中更改初選辦法，如真屬實，必將嚴重戕害本黨社會信譽。

「召喚黨魂，維繫黨德。」賴清德22日上午發聲明指出，他以黨員和總統初選參與人立場，嚴正呼籲全體中執委應貫徹民主進步黨創黨宗旨，妥善處理這場初選事宜。自己參與黨內總統初選，是因為基層民眾對民進黨在2020年能否繼續保有執政權和國會多數席位無比焦慮，所以才挺身而出。

賴清德說，未料自登記參選以來，本黨原已向社會堂堂公布的初選時程一改再改。他基於共體時艱，也願意委曲求全，目的不外乎希望能夠樹立典範初選制度，以彰顯本黨民主進步之傳統和精神。

賴清德強調，外傳部份中執委將於22日會議中更改初選辦法，如果訊息屬實，必將嚴重戕害本黨社會信譽，進而使本黨走向淪喪，如此，有違民主前輩前仆後繼之努力。

「本人之勝敗事小，本黨歷史評價、社會形象事大，台灣之存亡絕續更是重中之重。」賴清德表示，他因此不得已發出預警，殷盼全體中執會萬勿等閒視之，「天佑台灣，天佑民主！」