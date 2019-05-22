印尼大選佐科威連任！對手支持者丟擲石頭　警用催淚瓦斯驅離

▲印尼出動鎮暴警察。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

印尼選舉委員會21日凌晨宣布總統大選結果，由總統佐科威（Joko Widodo）順利連任。不過，對手普拉伯沃（Prabowo Subianto）的支持者相當不滿，從21日晚間開始就聚集在選舉監督委員會（Bawasalu）外面抗議；警方則在首都雅加達以催淚瓦斯、橡膠手榴彈驅趕民眾。

《海峽時報》報導， 預計有2000名抗議者聚集在選舉監督委員會外的街道靜坐，表達對4月17日選舉結果的不滿，大部分人群在當地時間21日晚間10時左右離開現場。然而，少數幾個團體22日凌晨又在雅加達中部的Tanah Abang市場丟擲石頭與點燃鞭炮，與保安部隊爆發衝突。

由於抗議者不願離開，印尼警方以及軍事人員接著使用催淚瓦斯、橡膠手榴彈等武器。自從印尼選舉委員會公布投票結果後，首都便一直瀰漫緊張局勢；現任總統佐科威以55.5％的選票擊敗得票率44.5％的普拉伯沃。

雅加達21日開始的抗議活動，主要由普拉伯沃的支持者所組織。普拉伯沃拒絕接受選舉委員會的統計，堅稱選舉過程出現舞弊行為，他打算告上憲法法庭。

本周爆發示威前，美國大使館等外國機構就發布「恐怖主義風險加劇」、「大規模抗議」的警告，要注意的地區包括雅加達、泗水、棉蘭等。印尼警方發言人21日表示，已動員5萬名保安人員來加強城市安全，預計周末會再部署3.2萬名士兵。

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