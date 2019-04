▲韓國瑜在招商會上大秀歌喉。(圖/高雄市政府提供)

記者吳奕靖、徐政璿、李唯甄/洛杉磯-高雄連線報導

高雄市長韓國瑜訪美,參加圓桌招商座談會,而他上台致詞時,一拿到麥克風,忍不住又發揮幽默本性,要大家「氣氛high一點」,韓國瑜更當場大秀歌喉唱歌,還頻頻問台下「會不會唱?」

韓國瑜在美西時間13日下午,參加全球玉山經濟論壇,他一上台就先發揮場控功力「我們氣氛high一點,don`t be so serious ok?be happier」,接著更問台下「玉山的歌會不會唱?」

「天山陰山喜馬拉雅山,山山發源帕米爾高原,東臨太平洋、西鄰黑龍江、北有黃河、南有長江,運河在中央,玉山雪山秀姑巒山,南湖大山大武山,台灣百岳峰峰高,還有三尖中央尖山、大霸尖山、尖山」短短30幾秒,韓國瑜把所有「山」的歌詞倒背如流,唱完之後,台下立刻掌聲如雷。韓國瑜也搞笑的說「這條歌就獻給玉山協會,30年來總算有一條會歌」。