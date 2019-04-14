扁馬蔡一起罵！　韓國瑜嗆：3任台大法律系總統讓台灣經濟殘廢

▲高雄市長韓國瑜訪美。（圖／記者吳奕靖、徐政璿攝）

記者徐政璿、吳奕靖／洛杉磯報導

高雄市長韓國瑜4月10日起訪美9天，並於當地時間14日下午在洛杉磯參加全球玉山經濟論壇。韓國瑜在會後召開記者會並開放提問，現場卻又聚焦在「韓流」現象，他也有感而發地表示，「3個台大法律系總統幹完，台灣的經濟競爭力基本上已經殘廢了」。

韓國瑜表示，「韓流」只是一個代名詞，關鍵是民心思變，「我到了高雄發現孫中山的三民主義變了，另一個三民主義、民心思變、又老又窮，人民期待不一樣，所以我去高雄時間並不長，將近90萬張選票投在我身上，就是懷抱一個希望，這個希望是韓國瑜當市長帶來高雄改變，因此我們把這個現象簡稱為韓流，事實就是民心不一樣」。

韓國瑜指出，這場選舉最重要帶來的意義在於，未來台灣政治人物政黨要如何執政，這非常重要，過去很廉價式、扣帽子式的、意識形態式的選舉獲得政權，可能要被淘汰、應該要被淘汰，平時不燒香平時不努力，選舉到了就扣帽子，這都是很廉價，「最近我被扣帽子，被扣得最厲害的就是賣台，我去香港澳門深圳，回來簡單廉價扣我帽子就是賣台，把這個金箍咒戴在我腦袋上，這個很廉價，掩飾過去三年台灣大多數老百姓經濟上非常困難」。

韓國瑜說，事實上很多話在美國講，不見得台灣人民很舒服，應該回到台灣講，事實上台灣過去3任總統都是台大法律系，3個台大法律系總統幹完，台灣的經濟競爭力基本上已經殘廢了，這20多年來，事實上台灣鬼混得很厲害。

韓國瑜說，上一趟去新加坡香港澳門感觸特別多，2、30年前台灣是老大，南韓都被拋在後面，但是現在新加坡國民所得將近6萬美金，香港4、5萬美金，澳門國民所得將近8萬美金，台灣人還在2.4萬到2.5萬，「所有藉口都不能掩飾我這句話，台灣鬼混2、30年。

「為什麼會這樣，這解釋原因都非常多，現況就是非常多台灣人在受苦」，韓國瑜說，少數人光鮮亮麗，過得很很好生活，但是很多中低收入戶過得苦得受不了，所以韓流或者說民心思變，應該標誌著未來政治人物跟政黨真正紮實站在民眾的利益上面思考，跟民眾生活福祉上思考，就是我講的那句話，從廈門學來的：莫忘世上苦人多。

韓國瑜說，受苦民眾太多，他覺得韓流現象如果有一點點小小意義，在於提醒台灣當前政治人物，一定要以人民為本，回到民本，而不是在權力兩字打轉，不停用各種抹黑、扭曲和造謠繼續獲得政權，將來回到台灣進一步闡述。