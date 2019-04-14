會見洛杉磯副市長　韓國瑜：歡迎她來高雄一遊

▲韓國瑜拜會洛杉磯副市長。（圖／高雄市府提供）

記者徐政璿、吳奕靖／加州報導

高雄市長韓國瑜4月10日起訪美9天，並於美國時間13日中午前往洛杉磯市政府拜會第一副市長Nina Hachigian（何契珍）。韓國瑜在會後受訪表示，在會中立即邀請，「歡迎她下次來台灣的時候來我們高雄一遊」。

韓國瑜表示，針對城市跟城市交流還有城市治理的經驗，還有城市要花費的財政跟預算，大家都有愉快跟短暫但是非常愉快的交流，「那他也問我們高雄最大重要的問題是什麼，我也講第一個重要的問題是空氣汙染，那他們重要的問題是交通運輸，他們也有很多遊民的問題，還有2028年洛杉磯辦奧運的問題，大家交換意見非常愉快，那她來過台灣，但是從來沒有來過高雄，所以剛才我跟我們葉匡時副市長立即邀請她，歡迎她下次來台灣的時候來我們高雄一遊」。

有跟洛杉磯談姊妹市嗎？韓國瑜說，「沒有，我們沒有跟洛杉磯談姊妹市，是跟別的城市，並不是跟洛杉磯」。

未來兩個城市會有合作機會嗎？韓國瑜說，其實洛杉磯也是港都城市，也有空港跟海港，所不同跟高雄不一樣的地方是空港跟海港都歸洛杉磯政府管，也就是洛杉磯是港市合一，但是高雄還沒有做到港市合一，「空港海港在我們高雄都不歸高雄市政府管，那我就跟副市長說，那顯然洛杉磯政府權力是非常大的，影響力是非常大的，連港口都歸他管，但是教育情形又跟台灣不太一樣，所以每個城市都有它不同的領域跟不同的挑戰」。

副市長用假日的時間來配合？韓國瑜回應，「因為這個副市長他曾經有做過整個東盟的大使，他曾經在歐巴馬時代，他是東南亞國協的代表美國政府當ambassador，所以他對國際事務很有經驗，所以他今天犧牲他寶貴假期來跟我們會面，他也覺得未來的高雄可能跟洛杉磯之間，可能有更多可以合作發展的機會，我猜是這樣子；例如將來他們洛杉磯可以跟高雄有交換學生，因為他當過大使，他的觀念跟一般傳統官僚不太一樣，比較有國際視野」。

會中提到兩岸關係？韓國瑜說，會中聊到海峽兩岸之間，例如這個發展、未來的演變，會不會越來越危險呢？海峽兩岸之間將來要走到哪一步啊，以及美國、中國大陸以及台灣這三角型，狀態這個動態的變化，「我已經把我的看法簡單講出來，這樣大家激盪討論及思考，我覺得是非常好的，我相信彼此都留下美好的印象」。

記者追問所以是總統層級的問題？韓國瑜說，「不是，是問海峽兩岸，不是動不動就總統、總統，太敏感了」。

▼高雄市長韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝）