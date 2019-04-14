影 ／把「北漂、美漂」人才找回來　韓國瑜：先「築巢」才能「引鳳」

記者吳奕靖、徐政璿、洪靖宜／洛杉磯－高雄連線報導

高雄市長韓國瑜訪美，參加「全球玉山經濟論壇」圓桌招商座談會，韓國瑜提到，高雄是一個長期沉睡的巨人，有一切最棒的條件，能夠變成台灣最棒的城市，但不少青年北漂，甚至是「美漂」，未來該怎麼將這些人才找回來？韓國瑜說要先「築巢」，才能「引鳳」，市政府該如何改善投資環境，改變官僚體系，軟硬體有無吸引力，做好改變才能迎接投資客，有投資客才會吸引人才回流。

▲高雄市長韓國瑜參加「全球玉山經濟論壇」。（圖／記者吳奕靖、徐政璿攝）

韓國瑜參加「全球玉山經濟論壇」會後受訪，有媒體提問不少人才外流，高雄市政府該如何吸引北漂，甚至是「美漂」的青年回到高雄，韓國瑜強調要先「築巢」，才能「引鳳」，如果每天只期待鳳凰來，那不是很不切實際，要問問自己為何投資客不來高雄。

韓國瑜提到市府沒辦法幫企業搶訂單，不過能做的就是營造良好的投資環境，他提到包含現在的官僚體系有沒有跟上時代，硬體環境有沒有吸引力，產品能不能提升，甚至到法令的鬆綁，讓投資客到高雄有賓至如歸的感覺，是相當重要的。

▲高雄市長韓國瑜參加「全球玉山經濟論壇」。（圖／記者吳奕靖、徐政璿攝）

將「巢」做好，青年才會回來，韓國瑜說不能成天抱怨企業為何不來，因為城市競爭是相當殘酷，上任後這段時間就是立志將高雄軟硬體做好，調整好人民心態，甚至是官僚體系改善，讓外來投資者願意來高雄，甚至未來高雄能做跳板，連結東南亞和東北亞國家。