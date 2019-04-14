影／農夫喝「水溝水」猛咳1個月！醫傻了…喉嚨拉出一條6cm蠕動水蛭

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記者朱世凱／綜合報導

大陸一名28歲楊姓男子，3月時在甘蔗農地工作後，因為口渴關係，便順勢喝了農地旁的「水溝水」，沒想到之後卻出現不斷咳嗽，喉嚨有異物感等症狀，只好趕緊求診。醫生用「喉鏡」檢查後嚇傻，因為楊男的氣管竟然藏著一條6公分的活水蛭。

▼活水蛭在農夫喉嚨裡蠕動吸血。（圖／翻攝自梨視頻，下同）

綜合陸媒報導，事發在雲南省廣南縣，這名楊姓農夫3月在甘蔗農地工作後，因為誤喝農地旁的水溝水，便開始感到喉嚨不舒服，過了1個月之久，情況不見好轉，9日才緊急到醫院求醫。醫生透過咽喉用的內視鏡醫看，發現一條身長6公分且活生生的水蛭在男子氣管內蠕動。

呼吸內科主任農榮斌說，水蛭在聲門（兩瓣聲帶之間的開口）附近位置活動，如果不事先麻醉，恐怕就會往下爬到其他部位，不易取出。醫生最後對水蛭噴藥麻醉，等到牠其失去吸力後，再用鑷子取出。醫生建議，在山上口渴時，盡量不要喝水溝裡的水或是山泉水，因為這種生水裡的寄生蟲比較多，要喝的話也必須燒開後才能下肚。

許多網友看完紛紛留言，「本來我今天喉嚨就痛了，看完感覺更難受了」、「用自己的血養了1個月的水蛭，是想嚇誰？」、「親生水蛭…」、「這是養蠱了吧！」、「恐怖片」、「水蛭超肥，看來吃很好」、「嚇到不敢喝水」。