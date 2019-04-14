　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／農夫喝「水溝水」猛咳1個月！醫傻了…喉嚨拉出一條6cm蠕動水蛭

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

● 內含清晰圖片，請斟酌觀看。

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名28歲楊姓男子，3月時在甘蔗農地工作後，因為口渴關係，便順勢喝了農地旁的「水溝水」，沒想到之後卻出現不斷咳嗽，喉嚨有異物感等症狀，只好趕緊求診。醫生用「喉鏡」檢查後嚇傻，因為楊男的氣管竟然藏著一條6公分的活水蛭。

▼活水蛭在農夫喉嚨裡蠕動吸血。（圖／翻攝自梨視頻，下同）

▲▼活水蛭在農夫喉嚨裡蠕動吸血。（圖／翻攝自梨視頻）

綜合陸媒報導，事發在雲南省廣南縣，這名楊姓農夫3月在甘蔗農地工作後，因為誤喝農地旁的水溝水，便開始感到喉嚨不舒服，過了1個月之久，情況不見好轉，9日才緊急到醫院求醫。醫生透過咽喉用的內視鏡醫看，發現一條身長6公分且活生生的水蛭在男子氣管內蠕動。

呼吸內科主任農榮斌說，水蛭在聲門（兩瓣聲帶之間的開口）附近位置活動，如果不事先麻醉，恐怕就會往下爬到其他部位，不易取出。醫生最後對水蛭噴藥麻醉，等到牠其失去吸力後，再用鑷子取出。醫生建議，在山上口渴時，盡量不要喝水溝裡的水或是山泉水，因為這種生水裡的寄生蟲比較多，要喝的話也必須燒開後才能下肚。

▲▼活水蛭在農夫喉嚨裡蠕動吸血。（圖／翻攝自梨視頻）

許多網友看完紛紛留言，「本來我今天喉嚨就痛了，看完感覺更難受了」、「用自己的血養了1個月的水蛭，是想嚇誰？」、「親生水蛭…」、「這是養蠱了吧！」、「恐怖片」、「水蛭超肥，看來吃很好」、「嚇到不敢喝水」。

▲▼活水蛭在農夫喉嚨裡蠕動吸血。（圖／翻攝自梨視頻）

ET快訊
「彎腰掉半球」太辣狂被問：隆乳？正妹空姐親自給答案！
BMW女點大涼奶！南部早餐店傻眼：沒聽過　北部人說話了
300萬買賓士車...還沒開出店家就漏油！碩士妹爆氣爬車頂討

關鍵字：水溝,農夫,水蛭,山泉水,寄生蟲

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／男友家浴室出現莫名長髮！她偷擺「體重計」揭發心碎事實

25歲火辣陸籍正妹想減肥！直接簽下去「加入美軍」　網狂轟：叛國

小雲寶寶露胸道歉！泳衣「雪白8字型擠炸」嬌喊：發熱暈暈　誠意被網讚爆

女同學露背「大秀紫色蕾絲綁繩」　正面照曝光！是白皙電眼妹

影／約會吃牛排求男友拍照！她被特寫「T恤撐爆」掉出螢幕　一看照片傻了

影／清明節想爸爸！他挖開墳墓「全裸與屍骨合照」：看見生命珍貴　網全傻了

影／清明回鄉祭拜！他一點火…「3個山頭＋墳墓」全燒成灰　網嚇：很有種

隔壁廁所猛炸水屎！她黑白褲慘遭「放射狀噴濺」變色…當場崩潰：去X的

影／電蚊拍驚見密集綠卵！他秒露「啪啪」邪笑：找死　網跪求滅14口直播

吃到飽「偷打包」被抓！大媽惱羞全扔地：過來撿　他忍淚照做…網掀論戰

呱吉首槓柯P！撇藍綠「只談是非」 超水準質詢網讚：政治早該這樣

言承旭、朱孝天合唱F4《流星雨》　道明寺藍色背心再現...網友爆動了！

罹癌網美化療掉髮「照鏡子哭了」 男友溫暖擁入懷：妳是最可愛的！

周興哲現身信義區街頭！　獻唱《怎麼了》全場嗨翻啦

日拍百套！模特妹妹拍照累壞... 親媽「猛踢一腳」網怒：賺錢工具？

北台灣最大！4千坪八景島水族館　2020年華泰名品城開幕

敏感口罩妹車上突嬌喘：喔～不要　運將嚇壞祭「神器」她秒閉嘴閃人

糗！女半夜顫抖PO文家有小偷　警實彈攻堅破門逮「掃地機器人」

劉喬安哽咽淚：鼻子裡面是空的　鼻骨外露懺悔「醫生都束手無策」

女同事上班中突然垃圾袋套頭!?　下秒黑桶裝好網驚呆：大開眼界

中美磋商傳新進展　WSJ：對北京操縱匯率設懲罰機制

激戰賓士廠商！碩士車主控「詐騙7萬服務費」...網讚：邏輯滿分

影／黑衣男路邊卸貨！貨車下秒突「往後爆衝」當場輾斃他

影／農夫喝「水溝水」猛咳1個月！醫傻了…喉嚨拉出一條6cm蠕動水蛭

滴滴司機遭指繞路扣錢　氣炸申訴嗆「性侵」女乘客

300萬買賓士車...還沒開出店家就漏油！碩士妹爆氣爬車頂討公道

華聞快遞／為自貿港打基礎！海南出台20條「高質量建設自貿區」

童模表現差「掐耳＋拖房間暴打」成日常　製作人：還有敬酒的...

香港房價每套3800萬世界第1！上、深、北名列前10

9歲妹上學被「拖進後座」拐走...囚禁25小時！怪男：想把她當女兒

好大一包！他偷電鋸塞褲襠　走路「下面卡卡der」活像肥企鵝

上酒店1萬元嫌太貴！　經紀打電話催帳　遭大哥撂人砍傷

一起去摩鐵！紅衣妹包緊緊「堅持不脫」他急壞　PO文求救：只有3小時...

別對韓國瑜喊選總統！　胡幼偉：關鍵是「黨要不要他出來」

韓187cm男神消失5月「突傳軍服照」　悄悄當兵原因曝光…粉絲都哭了

女兒送美容大禮給老媽　霧眉結束「眉毛變4條」男友撇眼球提分！

趕緊加油！　明起汽油漲0.2元、柴油漲0.4元

快訊／夏威夷規模5.3地震「深度僅20公里」　暫無海嘯危險

韓國瑜記者會「眼皮打架」　紅色信封秒趕跑瞌睡蟲　

這！就是表弟　生涯首次就後賽就犯滿離場外帶6失誤

胖到127公斤遭同學霸凌　肉肉女1年甩63公斤變爆乳女神

大陸熱門新聞

土豪買億元超跑！繳稅2千萬嘆心..

300萬買賓士車...還沒開出..

7歲女童進武校2天死亡　父：肚..

牛蛙下鍋前學貓叫　大廚嚇到不敢..

剛要吻新娘！前女友「婚紗上台」..

床的世界、和成研發長照產品登陸

李毅遭驅離！司馬南：台灣失去言..

9歲妹上學被拐走！怪男想囚禁當..

電蚊拍驚見密集綠卵！他秒露「啪..

李毅：盡快統一的可能性「就是賴..

懷疑男友劈腿！她偷擺「體重計」..

52萬留學生回國最想住這「4大..

21歲女孩墜17樓亡　父親發現..

台青西遊記　北漂演員邱宇婕

更多熱門

相關新聞

2張照看公德心！長治鄉整排水溝變垃圾場

一名網友在臉書「屏東吃喝玩樂」貼出兩張排水溝充滿垃圾的照片，感嘆「告示牌是做好看嗎？在長治交流道，垃圾都要滿出來了...」；網友看了也直喊「太誇張了」、「台灣人日常」。

綠鬣蜥變佳餚！專家告誡：最好別吃

土城希望之河整治有成　侯友宜帶路賞櫻

寄生蟲遍布大腦　癲癇男搶救2周亡

內外蟲蟲危機幫狗狗「一塊」解決

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

威廉王子爆「出軌凱特閨蜜」

老公3年奧迪被前女友坐過　她直接換掉

公審路人妹身材　親友團現場堵人

沒穿bra！白目男友竟當眾掀她上衣

騎士撞貨車燒死　FB甜蜜文成遺憾

他點出高雄丟臉感變重！網兩派戰翻

星巴克4/10起「買一送一連續21天」

BMW女點大涼奶！南部早餐店傻眼：沒聽過

青峰歌唱一半…看到「他」驚喜現身爆淚！

澳洲男伸腳狠踹！　台魔術師表演摔地

【法塔羅】4/15-21

槍殺天道盟會長　百名小弟與成群洋妞陪謝惠仁接駕媽祖

男大生弄丟11萬　他霸氣：我幫你

女看護控老翁天天抓胸、兒子性侵

「我姐的針歪了」天兵巨蟹弟下秒動作笑歪她

更多

最夯影音

更多

呱吉首槓柯P！撇藍綠「只談是非」 超水準質詢網讚：政治早該這樣

言承旭、朱孝天合唱F4《流星雨》　道明寺藍色背心再現...網友爆動了！

罹癌網美化療掉髮「照鏡子哭了」 男友溫暖擁入懷：妳是最可愛的！

周興哲現身信義區街頭！　獻唱《怎麼了》全場嗨翻啦

日拍百套！模特妹妹拍照累壞... 親媽「猛踢一腳」網怒：賺錢工具？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面