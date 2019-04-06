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土城「希望之河」整治有成　侯友宜變身導遊帶路賞櫻

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▲ 土城「希望之河」整治有成 侯友宜化身導遊帶路賞櫻。（圖／新北市民政局提供）

▲▼ 土城「希望之河」整治有成，侯友宜變身導遊帶路賞櫻。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市土城區貨饒里公館溝原本是一條髒臭水溝，經過里長許春騰及志工們17年整治，如今臭水溝已成為清澈的「希望之河」，加上周邊種植櫻花樹，每年3、4月花季都吸引大批人潮觀賞。市長侯友宜6日前往訪視，當起導遊帶路，邀請民眾賞櫻花拍美照。

侯友宜表示，「希望之河」因位於市區，鄰近海山捷運站3號出口，沿海山路步行至裕民路55巷口約3分鐘即可到達，是少數新北市在都會區即可享受櫻花美景的好去處。而今年受到天候影響，希望之河的花期也略為晚開，目前花開約3成。

▲ 土城「希望之河」整治有成 侯友宜化身導遊帶路賞櫻。（圖／新北市民政局提供）

與板橋區只有一橋相隔的貨饒里早年幾乎都是農地，而「希望之河」就是當時提供農田耕作灌溉和調節水量之用的大圳─公館溝，後來因受到家庭廢水污染，使得公館溝變得又髒又臭。里長許春騰就任後，爭取進行河道改建工程，與志工們致力改善公館溝，並在希望之河旁種植吉野櫻和昭和櫻。

現在希望之河兩旁皆是一片綠意盎然，開放式舞臺造景和兩旁步道，有62株吉野櫻、葡萄藤，沿途並種植杜鵑、武竹、桂花、九重葛、炮仗花、柚子花等數十種開花植物，在里長及志工細心照料下，將希望之河串聯捷運綠帶，成為總長1.6公里的生態公園。

土城區公所表示，每年貨饒里希望之河吸引大量遊客賞櫻，容易造成交通壅塞，建議民眾可多搭乘捷運前往或搭乘公車656、985、藍41在捷運海山站下車前往賞櫻，避免塞車找停車位之困擾以享受賞櫻好心情。

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關鍵字：新北,土城,水溝,希望之河

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