2020民進黨總統初選　賴清德：說我曾表明不參選總統並非事實

▲前行政院長賴清德說，3月16日立委補選投票前都沒有人問過他要不要參選，網路流傳有人問過他參選總統的事，說他說不要選，這都不是事實。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

前行政院長賴清德4月13日晚上在台南市安南區台江文化中心表示，民進黨制定2020黨內初選辦法時，黨主席或有任何人沒有人諮詢過他，3月16日立委補選投票前都沒有人問過他要不要參選，網路流傳有人問過他參選總統的事，說他說不要選，這都不是事實，他特別要聲明。

賴清德指出，他在當台南市長、行政院長時，接受媒體訪問時表達對同黨現任總統的支持，這是應該的，民進黨2018年九合一大選大敗，民進黨從13縣市剩下6縣市，得票率僅39.2％，比2000年陳水扁時39.3%、2008年41％還低，2008年民進黨區域立委選舉只剩下13席，所以基層支持者才會十分焦慮，民進黨沒有改變，沒有帶給社會新希望，2020大選可能會失去政權及立委席次。

賴清德說，尢其是習近平提出「習五點」，明白指出九二共識只有一個中國，沒有一中各表，只有一國兩制，而國民黨爭相提出和平協議，2020民進黨如果輸了，不灘是政權與立委席次，台灣的民主與主權也失去，這也是他參選總統的原因。

賴清德特別強調，民進黨制定2020黨內初選辦法時，黨主席或有任何人沒有人諮詢過他，3月16日立委補選投票前都沒有人問過他要不要參選，現在網路流傳說有人問過他參選總統的事，說他說過不要選，這都不是事實，他特別要聲明。