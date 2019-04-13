遣返後再發涉台文章　李毅：盡快統一的可能性「就是賴清德當選」

▲賴清德。（圖／記者陶本和攝）



大陸中心／綜合報導

主張武統台灣的大陸旅美學者李毅於13日發表文章稱，台灣出了個韓國瑜，今後十年台海局勢「可能基本上風平浪靜」，這讓兩岸的統派很失望，但「也沒辦法」。他還提到，現在儘快統一的唯一可能性「就是明年一月賴清德當選」，但這種可能性「現在看起來很小」，「我衷心希望賴清德當選，我衷心為賴清德拉票。」

移民署12日以「持觀光簽證入台不得發表演說」為由將李毅強制出境，此人已於當天早上7時25分強制出境。

李毅13日投書《四月網》表示，台海形勢「本來在爆炸邊緣」，但這一切「由於天上掉下來個韓國瑜完全變了」；2018年的九合一選舉如果沒有韓國瑜，蔡英文就不會輸了高雄，也不見得會失去台中，更可能保住十二個左右的縣市，連任問題也就不大，屆時賴清德有望在2024年接班，這會是加速兩岸統一的第一個因素。

▼李毅。（圖／記者沈繼昌攝）



李毅提到，如今世界形勢出現百年未有的大變局，例如中國總值超日趕美，中美關係也出現四、五十年來的轉捩點，從此進入競爭為主、合作為輔的時期，因此美國必然要大打台灣牌，這是加速統一的第二個因素。有關第三個因素，李毅指出，台灣天然獨在前面兩個因素的影響下成長，這三個因素「將使大陸充分認識到和平統一已無可能」，並且「被迫在2021年前後武統台灣」。

李毅話鋒一轉表示，如今台海形勢因韓國瑜的出現「完全變了」，韓流已讓民進黨、蔡英文、國民黨的老天王們「完了」，此人「八成是要選的」，不過要等三件事，分別是到美國面試、要等蔡英文和賴清德內鬥結束、要等吳敦義把朱立倫和王金平擺平。他還強調，這三件事情「都不是大問題」，再一、兩個月「就會水到渠成」，屆時韓國瑜「就可以順水推舟出來選」，而且目前看來還沒有對手。

▼高雄市長韓國瑜。（圖／記者徐政璿攝）

李毅說，韓國瑜一旦選上「十年、八年之內台海可能風平浪靜」，主要原因有三個方面，分別是其承認九二共識、美國大打台灣牌卻失去抓手、大陸未來幾年無暇顧及台灣。有關第三個部分，李毅認為，只要台灣承認九二共識、美國不掀起風浪，未來五到十年內大陸將無暇顧及台灣，要忙自己的事情，例如作好一切被美國和西方斷開的準備。

李毅總結表示，兩岸的統派想到十年之內都不能統一「可能很失望」，但「也沒辦法」，因為現在儘快統一的唯一可能性「就是明年一月賴清德當選」，但這種可能性「現在看起來很小」，「我衷心希望賴清德當選，我衷心為賴清德拉票。」