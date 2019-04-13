交大123周年校慶　交通部長林佳龍「期許領軍台灣隊打世界盃」

▲校長張懋中說，感謝交大校友會，本著飲水思源精神，時刻不忘母校，交大也將繼續為國家培育優秀國防科研人才，對台灣國防發展帶來助益。（圖／交大提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

國立交通大學13日舉辦創校123週年暨在台建校61週年校慶，上千名校友返校同慶，也吸引許多高中生及家長一同參與這場歡樂的校慶嘉年華。典禮上，除了交通部長林佳龍特別到場慶賀，交大也為9位傑出校友頒獎，校長張懋中說，感謝交大校友會，本著飲水思源精神，時刻不忘母校，交大也將繼續為國家培育優秀國防科研人才，對台灣國防發展帶來助益。

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▲林佳龍表示，期待未來以交通部作為平台，促成產學研合作，讓交通部更福國利民。



交通部林佳龍部長特別蒞臨祝賀，他表示，非常高興以交通部長的身分出席交通大學校慶，三位次長都是交大校友，他平時就是生活在交大的環境裡，期許自己以交通部長身分做出貢獻。他關注到交大與台達電研發世界第一「全光交換邊緣資料中心網路系統」，台灣5G時代來臨，如能促成中華電信與交大的合作與應用，建立策略聯盟，結合人才、預算與專利，就能讓台灣隊打世界盃。期待未來以交通部作為平台，促成產學研合作，讓交通部更福國利民，也感謝交大校友過去對台灣的貢獻，「台灣因你們的存在讓生活更美好」。

陽明大學郭旭崧校長笑言，2018年開玩笑「交大60歲、陽明43歲，兩邊都老大不小了還等什麼呢？」一年過去情況已大不相同，目前僅剩完成合校計畫與教育部核定。合校是為了台灣的下一代，交大與陽明都非常重視學生的參與，希望學生能體驗民主程序的可貴，兩校合校後，陽明交大將是台灣最能實現師生共校的最佳典範，「交大很好，陽明也很好，但兩校攜手同行一定是最好」。

張懋中校長感謝林部長積極爭取員額，交大南部校區才得以實現。交通在古希臘文與感動是同一字，交通並非硬梆梆的硬體建設，而是連結人民、連結全世界，為了達成感動而存在的。感謝交大校友會，本著飲水思源精神，時刻不忘母校，在關鍵時刻挺身支持交大與陽明合校。交大與國防理工學院的教育合作計畫，將為國家培育優秀國防科研人才，對台灣國防發展帶來助益。交大過去舉起台灣半導體工業，現今創設全台第一的「智慧科學暨綠能學院」，將持續引領台灣科技與產業發展。

校友會郝挺理事長表示，五校交大全球校友已達到一百萬人，交大校友達到十萬人，感謝校友發揮飲水思源精神，讓交大茁壯成長。今年是創新改變的重要年，交大校友會首要任務是建立校友聯絡平台，讓校友緊密交流，幫助年輕學弟妹創業與就業，並全力輔助交大，協助母校從頂尖大學邁向偉大大學。

▲傑出校友：上排左起：李西川、李明哲、林高洲，中排左起：陳益世、黃種智、劉恆，下排左起：謝繼茂、魏健宏、魏啟祥。

典禮上頒贈九位傑出校友：Fina Venture創投公司資深顧問李西川學長、新思科技全球副總裁暨台灣區總經理李明哲學長、國家中山科學研究院資訊通信研究所所長林高洲學長、宇瞻科技股份有限公司董事長陳益世學長、康聚股份有限公司執行長黃種智學長、矽谷SiliconCore公司策略長兼技術總監劉恆學長、中華電信總經理謝繼茂學長、中華郵政股份有限公司董事長魏健宏學長、惠統精機工廠股份有限公司董事長魏啟祥學長。獲獎校友認真踏實，各自在專業領域拼搏，為台灣產業、國安帶來傑出貢獻，實至名歸。