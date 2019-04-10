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華聞快遞／廣東省中職學校444所　2018年就業率97.91%

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▲▼面試，人資，面試官，考核，評量，人力資源，找工作,正妹。（圖／CFP）

▲廣東中職校444所，2018年就業率97.9%。（圖／CFP）

《廣東》廣東省中職學校444所　2018年就業率97.91%

《廣東省中等職業教育質量年度報告（2018）》日前指出，2018年，廣東省共有獨立設置的中等職業學校444所，校均規模1953人；2018年，全省中等職業學校畢業生總數28.53萬人，就業學生數27.94萬人，就業率為97.91%。（廣州日報）

《北京》中國清潔取暖成效顯著　京津冀煤炭消耗量六年下降24%

京津冀等地推行「煤改氣」、「煤改電」等清潔取暖舉措取得顯著成效，在北京10日發布的《空氣質量評估報告》中顯示，京津冀區域的煤炭消耗量已從2013年的3.9億噸下降到2018年的3億噸，下降了24%，而同期全大陸的煤炭消耗量也下降了5.6%。（中新社）

《上海》A股三大股指震盪反彈市場　再現「吃藥」行情

滬深兩市股指10日早盤低開下探，整體上全天維持寬幅震盪走勢，醫藥股掀起漲停潮，貴州茅台股價盤中最高至951.90元（人民幣，下同），再創歷史新高。截至收盤，滬指收報3241.93點，漲0.07%，成交額3957億元；深成指收報10435.08點，跌0.01%，成交額5033億元；創業板指收報1726.64點，跌0.83%，成交額1377億元。（中新經緯）

《北京》陸教育部：建設一流本科專業點　覆蓋全部92個本科專業類

陸教育部日前發布《實施一流本科專業建設「雙萬計劃」的通知》，將啟動一流本科專業建設「雙萬計劃」，2019年至2021年，建設10,000個左右國家級一流本科專業點和10,000個左右省級一流本科專業點，覆蓋全部92個本科專業類。（央視）

▲▼ 青海玉樹曲麻萊一畜牧業合作社所養殖的羊群。（圖／中新社）

▲ 青海將打造全域綠色有機農畜產品示範省。（圖／中新社）

《青海》青海將打造全域綠色有機農畜產品示範省

青海省農業農村廳10日指出，自2019年起該省將利用5年時間穩步推進化肥農藥減量增效行動，打造全域綠色有機農畜產品示範省。據了解，青海是大陸五大牧區之一，該省牛羊存欄超過2000萬頭，年可提供1500萬噸左右的有機肥原料。（中新社）

《河北》河北補齊「生態短板」推動區域生態環境改善

京津冀協同發展五年來，作為京津冀生態支撐區的河北在環境治理上積極補齊短板，推動區域生態環境改善。截至2018年，河北累計壓減煉鋼產能8223萬噸、煉鐵產能7529萬噸、煤炭產能5801萬噸、焦炭產能2604萬噸、水泥產能7370萬噸，推進214家企業退城搬遷。（新華社）

《北京》陸發改委：積極推動已在城鎮就業的「農業轉移人口」落戶

大陸國家發展改革委近日發布《2019年新型城鎮化建設重點任務》，積極推動已在城鎮就業的農業轉移人口落戶；城市政府在放寬落戶條件的同時，也要盡力而為、量力而行，強化基礎設施建設和公共服務提供，提高對人口的綜合承載能力。（新華社）

《新疆》新疆機場一季度運輸旅客突破838萬人次

新疆機場集團10日指出，2019年1月至3月，新疆機場累計運輸旅客838.74萬人次，完成貨郵4.02萬噸，保障起降8.26萬架次，同比分別增長10.1%、9.1%、10.5%。新疆機場運輸生產良好，各項生產數據均保持穩步增長。（中新社）

▼新疆機場一季度運輸旅客突破838萬人次。（圖／中新社）

▲▼烏魯木齊國際機場。（圖／中新社）

ET快訊
男裹「誰放屍體冤魂找誰」白布上吊亡...家屬不敢收屍叫警察來
張軒睿問「聽過羅志祥歌嗎」Selina秒安靜　網嚇：那是她前

關鍵字：華聞快遞,廣東,就業,畢業

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