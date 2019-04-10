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黃國昌爆普悠瑪出軌有段音檔被隱匿　「台鐵早知中空絲膜有問題」

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▲▼ 普悠瑪翻覆 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲黃國昌爆，普悠瑪事故調查報告隱匿一段音檔，從對話內容可以知道，台鐵早知主風泵中空絲膜有問題。（圖／記者黃彥傑攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵普悠瑪號翻覆事故至今已逾5個月，台鐵3月中首度公布事發前司機員與調度員間完整的通聯錄音檔，不過，立委黃國昌10日在立法院交通委員會中爆料，錄音檔中有出現一段對話「又是中空絲膜的問題」，顯見台鐵早就知道主風泵中空絲膜有問題，但在調查報告中卻隻字不提，他怒批這不是隱匿什麼才是隱匿？

黃國昌在交委會中播放一段普悠瑪出事之前的錄音檔，從對話中可以聽到，一名台鐵人員提到「又是中空絲膜除濕器的問題」，他說，光從回報列車動力時有時無這個狀況，就可以馬上講說又是中空絲膜出問題，這不就代表台鐵早已知道問題在哪？

請繼續往下閱讀...

他說，這段錄音檔在調查報告裡隻字不提，是不重要還是怕「完了！如果對話讓大家知道，就印證台鐵早就知道有狀況？」，難道可以這樣隱匿不講？可以這樣欺騙社會嗎？

▲▼財團法人台灣制憲基金會開幕式 辜寬敏 李鴻禧 卓榮泰 賴清德 黃國昌 范雲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌怒批，交通部、台鐵用納稅人的錢，用的不會手軟，但面臨實質問題就是能拖就拖、能混就混。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，交通部鐵道局長胡湘麟解釋，當初確實在調查報告中沒有把這段放入，是因為這一段音檔有雜音，以為是第三者談話，所以沒納入。但黃國昌反批，剛剛播的音檔大家都聽得很清楚，怎麼會是雜音？痛罵交通部到現在還在凹。

黃國昌也指出，當初台鐵裝設ATP遠端監控系統，還大發新聞稿告訴大家，裝了之後行車會更安全，結果沒有接上線是一個問題，接上去沒有用又是另一個問題。他怒轟，花了1800萬裝了不能用的東西，結果現在居然又要花700多萬給原來的廠商去做本來就該做好的事情，是把納稅人當盤子嗎？「交通部、台鐵用納稅人的錢，用的不會手軟，但面臨實質問題就是能拖就拖、能混就混」，他要求交通部今天下班前用白紙黑字回覆說明。

另外，針對普悠瑪出軌案相關人事懲處，黃國昌說，交通部長林佳龍3月12日在立院院會承諾2周內會處理，但3月26日屆期沒處理、也沒交代，「部長在院會裡承諾的事項，可以說跳票就跳票，不當一回事嗎？」交通部政務次長王國材回應，目前整個事故責任調查報告跟究責部分已經調查完畢，針對3位前局長都有加重處分，范植谷更是1大過2小過，但報告還需送到部長室及行政院，下班前會以書面回覆委員。

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關鍵字：台鐵,普悠瑪號,普悠瑪,普悠瑪翻覆,交通部,林佳龍

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