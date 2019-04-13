台鐵工會擬訴訟討回3億加班費！　林佳龍：希望是最後選項

▲台鐵被爆積欠員工3億加班費，雙方對於休息日認定仍未有共識。（圖／記者徐文彬攝，僅作示意圖使用）

記者胡順惠／台北報導

台鐵企業工會日前指出，台鐵積欠4000多名員工高達3億加班費，擬近日透過訴訟解決。交通部長林佳龍透過臉書回應，基於「勞資一體、善待彼此」的精神，透過司法訴訟解決爭端，希望是被列為最後不得已的選項。

林佳龍表示，台鐵工會對於休假日及加班費的計算方式與台鐵局有歧見，昨天工會表達有意透過司法訴訟處理紛爭。他還說，已經指示交通部協調，盼工會與台鐵局坐下來，就彼此的歧見好好談一談，也可以評估是否邀請公正第三方提供專業協助，期待可盡快達成共識。

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據了解，新版勞基法於2016年12月23日正式上路，台鐵內部在2017年9月30日後才適用符合新法的班表，近9個月的模糊地帶積欠加班費，平均每人每月加班費約8000元，積欠人數累積4000多人，總共欠費約3億元。台鐵回應，雙方對於「休息日」認定有歧異，持續與工會協商中。

台鐵工會文宣組長吳長智指出，在舊法交替新法的9個月間，有部分不符合新法規定的班表，依勞基法新制應該支付加班費，台鐵局卻只給1日加班費，未用前2小時1.33倍、後6小時1.66倍計算，經計算後，每人每月少拿8000元，乘上9個月為7萬2000元，積欠人數約4000人，等於台鐵欠下2億8800萬元加班費，台鐵代表擬月底提告。