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周日雨襲再降溫！下周二還有「劇烈雷雨」　天氣好轉還要4天

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▲大雨,豪雨,下雨,豪大雨,颱風,雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲下周二至周三清晨會出現局部較大雨勢。 （圖／記者林敬旻攝）

記者胡順惠／台北報導

今（13）日各地高溫都有27度以上，不過受到東北季風影響，北部及東北部早晚偏涼，近日降雨狀況都是斷斷續續，出門要記得帶傘！氣象局預報員官欣平分析，明天各地都有短暫陣雨、溫度略降1至2度，真正降溫時間點是下周一（15日），北部高溫只剩22度，下周二至周三清晨會出現局部較大雨勢。

未來天氣狀況統整

請繼續往下閱讀...

4/14（日）：一波波短暫陣雨、溫度略降1至2度
4/15（一）：一口氣降4度，高溫剩22度，降雨趨緩
4/16-17（二－三）：局部大雨，有雷雨等劇烈天氣
4/17（三）：天氣好轉變多雲

官欣平表示，今天天氣不錯，但晚上開始有海峽過來的水氣，明天搭配鋒面通過，陸陸續續有降雨出現，台灣各地都有降雨，北部東半部短暫陣雨，中南部是局部短暫陣雨，這幾天降雨都是斷斷續續，中間會有空檔。

官欣平指出，周日東北季風也會增強，將會降個1至2度，氣溫約26度左右，感覺上偏涼，但真正降溫是下周一，一口氣降幅約4度來到22度左右，但雨勢相對周日趨緩。要特別注意的是，下一波降雨落在，周二整天到周三清晨，可能出現較大雨勢甚至雷雨，主要落在西半部跟宜蘭地區。

▲▼北部一周溫度降雨情形。（圖／氣象局）

▲北部一周溫度、降雨情形。（圖／氣象局）

什麼時候天氣才會好轉？官欣平表示，下周三白天天氣好轉，但也不是一下子就出大太陽，則是轉成偏多雲的天氣型態，下周四之後天氣要再追蹤，吹南風帶動南方水氣，南部、東南部及東部有局部短暫陣雨。

氣象專家吳德榮也在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今、明兩天華南雲系間歇移入，中部以北仍有局部短暫雨，明日南部亦有一些局部短暫雨的機率，今北部早晚偏涼、中南部白天舒適微熱；北部氣溫18至25度、中部19至28度、南部20至30度、東部19至27度。

吳德榮也提到，下周二至周三清晨，有另一個結構較強的鋒面通過，高層有短波槽提供較強的上升運動，增加「中、小尺度」對流系統發展的機率，可能帶來較劇烈的天氣，需留意這波短波的最新模擬，下周三白天鋒面遠離，降雨緩和，之後天氣不穩，應持續觀察。

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關鍵字：氣象,氣象雲,中央氣象局

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