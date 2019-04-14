「把你丈夫下面切掉」人妻外遇提分手　鐵工狂恐嚇公開性愛光碟

▲台中吳姓男子與卓姓人妻交往，而後對方提出分手，吳男卻不斷恐嚇她要把她丈夫下面給切了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

地方中心／台中報導

台中吳姓男子和卓姓人妻交往，後來女方提分手，2人感情變調。吳男揚言要公開卓女性愛光碟，還透過通訊軟體用不同匿稱恐嚇她，「我就要你丈夫下面一支長長的就好」、「我會把你丈夫下面給切了」等語；吳男雖賠錢和解，至今卻只付了1200元。台中地院依恐嚇維安罪判吳男6個月徒刑、得易科罰金18萬元。

判決指出，卓女外遇後發覺不妥，與從事鐵工、有毒品前科的吳男理性提出分手；未料，吳男先是在2017年5月24日連續撥電話和發簡訊給對方說「我要公開與你性關係的視頻」、「你家的地址我有留，因為是你給我的，所以我也會寄一份過去，就這樣，祝你開心，最後只能送你這份禮物」等恐嚇語。

而後1個月，吳男陸續使用微信、臉書、Hangouts通訊軟體，分別以不同帳號、暱稱不斷恐嚇卓女「我就要你丈夫的一支長長的就好，我記得你說我是什麼情人，我就做給你看」、「這一切都是你逼我的」、「我再怎麼失敗沒有成功、我也一定會把他下面給切了、因為他下面那一個會弄髒我寶貝、怎麼可以留呢、我拿全部刑期跟她換一定切掉它」。

此外，吳男還發訊息給卓女丈夫恐嚇他，「原本要還你們、你們卻像是看到鬼鳥獸散、保證原版、不怕你來比對、絕不造假、難道不想看看她舒服的樣子，那我就發放給你們社區的人看、還有他爸媽的鄰居都一起看，反正我也無所謂、我心已死、想結束自己沒差、要比誰比較冷血、OK」等訊息。

吳男的行為變本加厲，2017年6月間揚言會在路口等卓女丈夫，還拿空白光碟寫上「卓女視訊」，再將光碟折半放在卓女母親的機車上，導致卓女心生畏懼趕緊報警。

經台中地院審理，吳男因與卓女感情處理方式意見不一，就用言語和文字訊息恐嚇對方，讓卓女及其家人身心恐懼，又事發後，2人雖達成和解，但吳男至今僅付和解金1200元。法官依恐嚇維安罪判吳男6個月徒刑、得易科罰金18萬元。

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