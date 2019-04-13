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玩耍突暈倒！7歲女童進武校2天死亡　父曝心碎內幕：肚子全是踹痕

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▲玩耍突暈倒！7歲女童進武校2天死亡　父曝心碎內幕：肚子全是踹痕（圖／翻攝自紅星新聞）

▲鄧淇送去武術學校2天就死亡。（圖／翻攝自紅星新聞）

大陸中心／綜合報導

河南省登封市的7歲女童鄧淇7日被家人送至河南登封少林寺小龍武院學習武術，沒想到短短2天就傳出死亡消息；校方稱該名女童是因為玩耍時突然暈倒而死亡。不過，鄧淇的父親到太平間時，卻發現女兒臉色發紫，肚子上還有被踹的痕跡，懷疑死因並非學校所言。

根據陸媒報導，鄧淇的家人在9日接到校方通知稱，孩子是突然暈倒，經搶救無效死亡。鄧父難過表示，當初因為有鄰居將孩子送至河南登封學習武術效果不錯，所以才決定將女兒也送去鍛煉一下，那裡一年學費2.1萬元（台幣約9.6萬元），已交1萬元（台幣約4.6萬元），前半年全托。

▲▼受虐兒童,兒童,受害。（圖／pixabay）

▲鄧淇的父親發現，女兒的遺體有踹痕。（示意圖／pixabay）

將女兒送去武校的當天晚上，鄧父因為不太放心，在學校附近住了一晚，隔天下午跑去學校看孩子，「當時她還挺好的，我們還買電話手錶給她」；沒想到就在返家後的9日上午，竟接到學校電話，告知搶救無效死亡。當時家人都十分意外，因為鄧淇從小就很少感冒，也沒什麼病。

直到9日晚上，鄧淇的家人到太平間看遺體時，發現女兒的臉色發紫色，肚子上也全是踹痕，才懷疑整起事件並不單純。事後查看監視器時，鄧也看見，雖然攝影機鏡頭距離女兒較遠，但還是能看到有人將她推倒，並且踢打。

據報導，該校的陳校長表示，學校武術課是在9日上午8時30分至9時30分之間，事發當時也有盡快報警，尚無證據證明鄧淇被毆打致死；據學生陳述，鄧淇是在玩耍時突然暈倒，有3、4名個子較大的學生將她抬到學校保健室，之後又送醫搶救無效死亡。目前，登封市公安局已就將事件立案調查。

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