　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

整層樓住客「聽叫床聲入睡」　隔天辣妹命斷性愛遊戲…橫躺浴室

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼安娜在飯店突然暴斃，男友表示是因為兩人玩窒息式性愛。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲安娜在飯店突然暴斃，男友表示是因為兩人玩窒息式性愛。（圖／翻攝自當事人臉書下同）

國際中心／綜合報導

情侶之間的活動，雖是跟心愛的人但還是要特別注意安全。英國一名22歲女子安娜（Anna Florence Reed）日前和男友馬克（Marc Schatzle）到瑞士度假，並入住高檔飯店，卻在入住的不久後傳出窒息倒臥浴室，警消到場後已經沒有呼吸心跳，當場宣布死亡。

根據英國《每日郵報》報導，安娜和馬克小倆口於上周六（6日）入住瑞士當地高檔飯店Hotel la Palma au Lac多天，不料卻在9日早上馬克慌張到一樓大廳要求通報消防，因為「女友身體不適」，當救護人員到場時，發現安娜倒臥在浴室內，經過搶救仍不幸身亡，死因則是因為窒息。

▲▼安娜在飯店突然暴斃，男友表示是因為兩人玩窒息式性愛。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲安娜跟馬克的生活過得相當豪奢。

警方調查，安娜跟馬克相當活躍於社群網站，時常一起出國玩樂，生活可說相當奢華，在案發前一晚同層樓的房客曾反應「501號房激情的聲音太大聲」隨後更爆出兩人的爭執聲，沒想到卻在隔天發生女友安娜窒息的消息。馬克向警方表示，兩人是在「窒息式性愛」的過程中太過激烈，導致安娜無法呼吸身亡。

在偵訊的過程中，馬克相當配合，據悉他可能將被以蓄意殺人罪逮捕。安娜的父親聽聞消息後立刻飛往瑞士處理女兒後事，親友沉痛的表示，安娜的父親離婚後獨自生活，如今又要面對女兒不幸身亡的消息，「安娜在大家的印象中，是相當可愛的女孩，真的非常遺憾！」

ET快訊
威利本尊其實是殺人魔！虐殺25兒童逃亡32年還躲在人群裡
丫頭《玩很大》淚崩！泳衣「胸前布被剪開全是洞」網看傻
「武統派」李毅強制出境　蘇貞昌嗆：驅逐恐怖份子剛好而已

關鍵字：性愛遊戲,身亡,暴斃,瑞士,情侶

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

影／奶瓶吸整晚！嬰孩忘刷牙整口爛光　20顆牙「拔18顆黑牙」

他忘關行車紀錄器　錄下老婆「內衣滑落瞬間」男主角卻是鎮長

貪玩媽嗨爆派對15小時　丟18月嬰孩「泡屎尿浴」在家哭到燒聲！

影／體操妹空翻判斷失誤　下秒眾人前「雙腿折成斷掉竹筷」

吹死神怪風！2中年大叔放風箏　來不及收線「4指斷3根」手掌噴飛

小G哥自卑「尺寸問題」狂刺老婆28刀　連活著2腿間都要塞襪子！

她意外懷孕當不成伴娘　好閨蜜怕婚禮耽誤狠回「那就墮胎啊！」

整層樓住客「聽叫床聲入睡」　隔天辣妹命斷性愛遊戲…橫躺浴室

嗨玩3P後...男「與陌生女溫存」逼正宮回家！她氣炸潑汽油燒房

1歲童爬窗墜6層樓　「馬自達相救」意外生還...車主：這是奇蹟！

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害

送柯文哲行李箱嗆無心市政　 王世堅：做個了斷打包走人

存款129元！24歲上兵問是否續簽　34K月光族原因曝光 網：出來更慘

迪麗熱巴《創造營》共舞學員超吸睛！　蘇有朋笑容滿面：我可以選老師嗎？

挑戰用200元補充1日蛋白質　猛男&廚師揭省錢健身餐！

有沒有比蔡英文還「優秀」？　柯文哲笑著點頭答：Of course

整層樓住客「聽叫床聲入睡」　隔天辣妹命斷性愛遊戲…橫躺浴室

嗨玩3P後...男「與陌生女溫存」逼正宮回家！她氣炸潑汽油燒房

1歲童爬窗墜6層樓　「馬自達相救」意外生還...車主：這是奇蹟！

WTO逆轉判日本敗訴　南韓可續禁福島8縣水產

日媒重新確認「九二共識」是否存在　李登輝坦承：本來就沒有！

中餐廳強調「乾淨健康」　正妹老闆慘被網友刷負評罵：歧視到爆

台灣「福衛七號」是下一趟！獵鷹火箭首次商轉成功　高清畫面曝光

貪玩媽嗨爆派對15小時　丟18月嬰孩「泡屎尿浴」在家哭到燒聲！

《台灣關係法》40年美台友誼　美國務院重申「一中政策」不變

俄國會通過「主權網路」法案　 允許政府切斷國外伺服器

男跛腳從高雄大樹走到里港　沿路攔車無人理…警察停下來了

影／糗！女半夜顫抖PO文家有小偷　警實彈攻堅破門逮「掃地機器人」

直擊／美麗華《復仇者4》漏夜排隊14hr！　媽媽早上才來：夭壽，排這麼長

「英雄」賽事限定！網購狂撒上萬購物金　祭5殺優惠應援挺LOL

過期奶精混其他原料　業者「改包裝再販售」賣出1萬多公斤

過期1年奶精重製「黑心沖泡包」　1.6萬公斤竄市面高雄喝最多

【瑪法達談星】12星座04.10～04.16運勢　天秤、金牛座、處女座、摩羯最旺

影／白沙屯媽祖「粉紅超跑」一個MOVE搖進來　全校「即刻下課」接龍鑽轎底

經濟艙福音！ 南航加3000就可「連霸3座」

法鬥下水掙扎30秒就溺斃　主人只顧錄影還笑：牠不會游耶！

渣男性侵13歲少女交保　女親友怒動私刑！剝光他辣椒水噴下體

國際熱門新聞

世界最恐怖火車　不關窗就會被淹..

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

厚片女1年瘦半個自己　把握2原..

印度美人魚泡湖中20年　靠人送..

菲律賓發現新人種　身高1.2米..

嬰孩忘刷牙　20顆牙拔剩2顆！

中輟女大生成「賈伯斯第二」....

人掉進黑洞會怎樣　變麵條或粉碎

教廷洩密案　厄瓜多受夠了亞桑傑

他娶親妹當老婆　真相曝光網支持

全球首創「同意保險套」！2人4..

門後怪聲不斷！主人急報案　警察..

澳研究：男性毛髮越多「睪丸」越..

美國宣布：起訴維基解密亞桑傑

更多熱門

相關新聞

女房務控上司性侵　情侶省房錢

新竹一名女房務員阿美(化名)指控房務部主任陳男對她性侵，其中有7次還是在上班時間於客房發生。檢方偵查卻發現2人曾為男女朋友，女方卻事隔10個月才報警提告，由於並無其他積極證據能證明陳男對阿美性侵，依法不起訴處分。

8+9闖紅燈被撞飛　圍觀情侶嗆：不幫忙喔

男友「不娶她還一直做」　輕熟女告性侵

女生IG「狂做4舉動」男友超介意！

替女友出氣　狠男猛砍情敵胸口7刀

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

家有小偷　警實彈攻堅破門逮「掃地機器人」

4大星座「另一半專挑醜的」超奇葩！

懷疑男友劈腿！她偷擺「體重計」怒揭發

艾瑞絲哭訴遭霸凌！含淚低頭：對不起你們

法鬥被丟水中「游泳」掙扎30秒斷氣

世界最恐怖火車　不關窗就會被淹死

《政經》收攤　彭文正：黑手來了

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩

約會求男友拍照！她一看差點昏倒

快訊／鬆口參選？韓國瑜：明年1/11台灣見

厚片女1年瘦半個自己　把握2原則

NIKE鞋錯標賠償曝光！它靠這點拒絕出貨

聽師父念經8hrs！冷看亡父七孔流血

北台最大！4千坪水族館2020年開

更多

最夯影音

更多

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面