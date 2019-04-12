整層樓住客「聽叫床聲入睡」　隔天辣妹命斷性愛遊戲…橫躺浴室

▲安娜在飯店突然暴斃，男友表示是因為兩人玩窒息式性愛。（圖／翻攝自當事人臉書下同）

國際中心／綜合報導

情侶之間的活動，雖是跟心愛的人但還是要特別注意安全。英國一名22歲女子安娜（Anna Florence Reed）日前和男友馬克（Marc Schatzle）到瑞士度假，並入住高檔飯店，卻在入住的不久後傳出窒息倒臥浴室，警消到場後已經沒有呼吸心跳，當場宣布死亡。

根據英國《每日郵報》報導，安娜和馬克小倆口於上周六（6日）入住瑞士當地高檔飯店Hotel la Palma au Lac多天，不料卻在9日早上馬克慌張到一樓大廳要求通報消防，因為「女友身體不適」，當救護人員到場時，發現安娜倒臥在浴室內，經過搶救仍不幸身亡，死因則是因為窒息。

▲安娜跟馬克的生活過得相當豪奢。

警方調查，安娜跟馬克相當活躍於社群網站，時常一起出國玩樂，生活可說相當奢華，在案發前一晚同層樓的房客曾反應「501號房激情的聲音太大聲」隨後更爆出兩人的爭執聲，沒想到卻在隔天發生女友安娜窒息的消息。馬克向警方表示，兩人是在「窒息式性愛」的過程中太過激烈，導致安娜無法呼吸身亡。

在偵訊的過程中，馬克相當配合，據悉他可能將被以蓄意殺人罪逮捕。安娜的父親聽聞消息後立刻飛往瑞士處理女兒後事，親友沉痛的表示，安娜的父親離婚後獨自生活，如今又要面對女兒不幸身亡的消息，「安娜在大家的印象中，是相當可愛的女孩，真的非常遺憾！」