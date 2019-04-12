高中生鹽酥雞攤點「50鼠，不加」她愣住！店員崩潰實錄...同業秒懂哭了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／綜合報導

一名女網友發文抱怨，客人總愛玩猜謎遊戲，有的戴著口罩，聲音不夠大也看不到嘴型，有人則愛自創新名詞，讓她聽得霧煞煞，甚至還要接連問好幾次，才能得到正解，而po文也讓許多同業們心有戚戚焉，紛紛留言大吐苦水。

女網友在「爆廢公社」提到，前天有位戴口罩的男客人到店消費，在抽油煙機的轟轟聲及快速爐的大火聲下，對方簡短又小聲的語句瞬間被淹沒，她接連問了「一塊雞排嗎」、「不好意思，請問是香酥雞100嗎」、「請問是雞排嗎？那你雞排要切嗎」，才終於確定餐點，同時白眼也不知翻了幾圈。

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▲示意圖，與本文無關。（圖／記者姚南宏攝）

另一位高中生點餐時則說「我要50鼠」，在她滿頭問號，再次詢問後，得到的答案依舊是「50鼠，不加」，雖然無奈，不過為了不弄錯，她立刻確認道，「請問是50元薯條嗎？」而對於高中生自創的名稱，她不禁吐槽「薯條就薯條阿！鼠鼠鼠...鼠令刀系卡啊啦！」

不少同行看完趁機訴苦，「惜字如金的那種真的很討厭，是在簡略什麼啦」、「一般都戴口罩含滷蛋的多」、「這種的超討人厭，還有久久來一次的，來就說跟上次一樣…靠北我哪知道你上次吃什麼」、「還有那種死戴著耳機，在那邊聽不見的雞掰人」；網友們也回應，「他想吃50隻老鼠啦」、「自創的簡稱真的很有事」、「請體諒一下我們生病的人啊，買吃的不戴口罩真的很怕傳染別人」。

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