想到波蘭表演！小飛魚半個月「成功募齊」320萬經費　師淚謝：滿出來的愛

▲小飛魚希望藉由表演，讓大家看到蘭嶼之美。（圖／翻攝自小飛魚文化展演隊）

網搜小組／綜合報導

台東蘭嶼椰油國小的「小飛魚展演隊」日前受邀到波蘭，參加7月的「國際兒童藝術節」，但出國經費大約需要320萬元，小朋友雖然努力義賣，所得卻只有10萬餘元。沒想到，校方緊急募款後，短短半個月就湧入多筆捐款，很快就達到目標金額。負責老師見狀，感動得在臉書直呼「謝謝你們讓一切變得可能」。

去年椰油國小「小飛魚展演隊」改編電影《只有大海知道》，敘述蘭嶼達悟族「失根與尋根」的故事，表演受到青睞。「波蘭兒童藝術節」單位注意到「小飛魚展演隊」，特別邀請這群蘭嶼孩子參加今年7月的國際兒童民俗藝術節

。但孩子們在清明連假期間努力表演義賣，募得金額卻僅約10萬元，距離目標320萬還相差甚遠。

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校方召開募款後，也在臉書粉絲專頁「小飛魚文化展演隊」貼出訊息，從3月底釋出募款資訊後，4月11日粉專就公布喜訊「由於各位朋友的支持和幫忙，我們的義賣及募款所得已經順利達標囉！」也特別聲明，募款活動正式截止。

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▲小飛魚成功達標。（圖／翻攝自小飛魚文化展演隊）

粉專也貼出匯款名單，只見4月3日有一人匯款2萬元，接著清明連假過後，各界的愛心紛紛湧入，雖然大部分是小額捐款，但靠著大家的熱心，匯款金額高達262多萬元，另外「#義賣金額387750元」、「#現場募款191875元」，總共募得320多萬元。

負責老師顏子矞11日在個人臉書感性貼文，說這是多到滿出來的愛，「真的不知道該說什麼，除了感謝，還是感謝……」，也承諾「接下來才是責任的開始，我們一定會竭盡全力，讓每一雙支持小飛魚的手感到榮耀！感謝有你」。

顏子矞12日則是轉貼匯款芳名錄，感動地說「滑著、看著，不自覺地紅了眼框……每一聲親切的加油、每一雙溫暖的手，謝謝你們讓一切變得可能！我愛你們，謝謝你們！」看到貼文後，《只有大海知道》的導演崔永徽流留言「太不可思議了」、導演虞戡平也很開心「恩典！那麼快就達標」。

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