就是愛老人　文興胖胖杯募款送暖7年不間斷

▲為了讓無依老人都能過個好年，7年來文興高中用胖胖杯募款。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣文興高中為關懷獨居長輩，連續第7年與華山基金會合作「獨居老人年菜募集活動」，利用廢棄的1千CC飲料杯（又稱胖胖杯）作為存錢桶，讓學生自由捐贈零錢，共計募得6萬餘元，可以讓一百名獨居長輩享用熱騰騰的年菜。

「囡仔，恁過年欲轉來嘸?」文興高中班聯會幹部在晨會時用微電影方式揭開響應華山基金會年菜送暖公益活動，希望透過小小的故事讓全校師生本著基督精神，以奉獻犧牲的服務態度，關懷社會，熱烈響應年菜經費募集活動。校長林慶國表示，透過在各班放置的「愛心胖胖杯」，是一種實際的行動愛心教育，讓學生知道愛心不分大小，只要有心人人都可以做到。

107年班聯會為讓這份愛心效果更大及愛心教育更落實，除了在園遊會時擺攤義賣自製的愛心胸章，將所得捐助在年菜上，並展開為期2週募集零錢的活動，將於1/4一起打開愛心胖胖杯，集合數零錢，希望可以募得168份年菜(約十萬元)，把文興這一份份的愛，幻化成年菜，讓長輩過年期間感受社會溫暖。

華山基金會田中天使站站長李翠婷感謝文興高中持之以恆送暖，這次活動共募款約六萬元，每份年菜價值六百元，可提供一百位獨居長者享用，讓長輩們感受到來自學生的愛心。