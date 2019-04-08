受邀飛波蘭表演！蘭嶼孩子「拚籌320萬經費」　校長心疼：目前只有10萬元

▲校方希望大家能幫助蘭嶼孩子出國表演。（圖／翻攝自小飛魚文化展演隊粉絲專頁）

網搜小組／綜合報導

台東蘭嶼椰油國小的「小飛魚展演隊」日前受邀到波蘭，參加7月的「國際兒童藝術節」，但出國經費大約需要320萬元，是一筆大數目。小朋友為了圓夢，不僅在清明連假回學校練習表演，也努力義賣，目前所得卻只有10萬餘元，校方只好緊急募款，希望透過各界的力量，幫助這群蘭嶼孩子們圓夢。

去年椰油國小「小飛魚展演隊」改編電影《只有大海知道》，敘述蘭嶼達悟族「失根與尋根」的故事，表演受到青睞。「波蘭兒童藝術節」單位注意到「小飛魚展演隊」，特別邀請這群蘭嶼孩子參加今年7月的國際兒童民俗藝術節。

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▲希望藉由表演，讓大家看到蘭嶼之美。（圖／翻攝自小飛魚文化展演隊粉絲專頁）

聽到這個消息，「小飛魚展演隊」30名學生、10名老師都努力籌措經費，包括拍攝一系列宣傳照，製作明信片、月曆、海報等等，也在清明連假期間表演義賣，但募得金額卻僅約10萬元，距離目標320萬還相差甚遠。

校方透露，以目前義賣募款速度來看，進度實在有點慢，這樣下去可能會錯過出國機會；接下來5月初會到台北車站義賣，希望能順利募到出國經費，讓全世界都看到台灣蘭嶼的美。「小飛魚展演隊」也在臉書粉絲專頁貼出募款帳號，「一起支持小飛魚前進波蘭！我們需要您的幫助」。

捐款帳號

戶名：台東縣蘭嶼鄉椰油國民小學教育儲蓄戶

帳號：023-038-295-294臺灣銀行台東分行

（請注意，本帳號為公庫，一定要到銀行或郵局填寫匯款單，才能完成匯款！）

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