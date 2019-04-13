民進黨退黨潮？蘇貞昌嘆：面對急統台灣的大陸 齊心才能不被統一

▲賴清德記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文及前行政院長賴清德互爭黨內總統初選，民進黨中執會10日開會，各派系達成共識，最終敲定延後初選時程至5月22日立委初選作業完成後進行。蔡賴相爭互不相讓不少黨員相當不滿初選時程延後，前國防部長蔡明憲12日發聲明宣布退黨。黨內退黨聲量湧起，行政院長蘇貞昌13日受訪時感嘆，面對急統台灣的大陸，齊心才能不被統一。

蔡明憲發出聲明，強調他自即日起退出民主進步黨，不只蔡明憲，獨派大老吳澧培11日也痛批初選延後做法，他重話痛斥，「唯一的理由是買時間，這讓人非常沒辦法接受，如果又輸了怎麼辦？再延？又輸了要徵召嗎？徵召可以代表民進黨，但如果最後大選選輸了怎麼辦？要確保當總統是不是要宣布戒嚴？」

針對蔡明憲的退黨聲明以及不滿聲浪，賴清德12日晚間在臉書上表示，「波折當淬煉，珍惜創黨價值」，蔡明憲是他非常尊重的民主前輩，對方退出民進黨，自己非常不捨。「我在此呼籲同志不要退黨，我參與這次總統黨內初選的目的之一，就是重新找回民進黨的價值。」

蘇貞昌13日受訪時表示，民進黨是民主的政黨，蔡明憲跟大家都很有感情，也是他敬重的好朋友，他很關心台灣，賴清德呼籲大家不要退黨，事緩則圓，民進黨初選過程中有協調，國民黨候選人也還沒有決定，希望事緩則圓，選出最有力量的候選人，集中所有支持力量，才能在艱難的選戰中勝選，繼續為人民服務。

針對外界質疑蔡英文分裂民進黨，蘇貞昌說，總統主持國政很辛苦，民進黨各種意見都可以講，但作為台灣本土產生的政黨很不容易，堅持不被中國大陸統一，大家要知道維護民主很辛苦，但絕對不要放棄信心，面對強大焦急想要統一台灣的中國大陸，只有大家齊心努力才可以不被統一，「要更努力啊」。