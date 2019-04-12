男跛腳從高雄大樹走到里港　沿路攔車無人理…警察停下來了

▲里港警分局大平所警員黃欣傑駕駛巡邏車將卓男載回家，充分展現人民保母精神。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里鄉卓姓鄉民，日前受僱到高雄市大樹區採收鳳梨，來不及搭上貨車，只好徒步走回家，路途遙遠，沿途至少向4輛經過車輛招手攔車，拜託載他一程，都無人理會，幸經里嶺大橋時，因車流大，民眾看到，擔心安全，向里港警方報案，警方獲報趕往處理，將他載回家，讓他及家屬感激不已。

67歲的里港鄉卓姓鄉民，日前受僱搭車到高雄市大樹區採收鳳梨，因工作較晚，回程未搭上車，只好走路回家，途中曾向路過4輛車輛招手，拜託載他一程，都無人理會。

當晚8時左右，途經里嶺大橋時，往來民眾看到有一位老伯伯走路搖搖晃晃，加上天色昏暗，車流頗大，擔心發生意外，向里港警方報案，大平所警員黃欣傑馬獲報立即駕駛巡邏車前往查看。



黃員駕駛巡邏車，遠遠就看到有一位男子在橋上走路，步履蹣跚，打方向燈後車詢問，卓姓鄉男子表示，由於右腳曾受過傷打了鋼骨，因此行動不便，從大樹回里港的路上沿路攔車卻無人理會。

黃員發現卓男居住太平派的轄區，駕駛巡邏車載他回家，讓他及他的家人相感動。大平所所長莊進瑞期勉同仁，警察的工作不單是衝鋒陷陣、取締違規，「警察的手可以是正義之手，將壞人繩之以法，也可以是一雙溫暖的手，引領民眾回家的路」。