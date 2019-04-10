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抓到了！張貼「北港花生」恐嚇謝龍介　到案稱：花錢請人寫的

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▲涉嫌前往台南市議員謝龍介台南市北區海安路服務處恐嚇紙張的葉姓男子被警方傳喚到案，深入釐清案情中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲涉嫌前往台南市議員謝龍介台南市北區海安路服務處恐嚇紙張的葉姓男子被警方傳喚到案，深入釐清案情中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市黨部主委、市議員謝龍介在台南市北區海安路服務處，4月3日上午發現門口被貼一張恐嚇紙張，寫著「謝龍介，與虎謀皮台奸，請你保重，北港花生為你準備，台灣自由萬歲」，市警五分局10日下午循線將60歲葉姓犯嫌傳喚到案，警訊中供稱是與謝政治意見不同，花錢請人寫紙張，警方深入調查釐清中。

▲涉嫌前往台南市議員謝龍介台南市北區海安路服務處恐嚇紙張的葉姓男子被警方傳喚到案，深入釐清案情中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

4月3日上午9時許台南市北區海安路三段台南市議員謝龍介服務處人員，發現鐵捲門上遭人張貼一張恐嚇紙張，內容寫著「謝龍介 與虎謀皮台奸 請你保重 北港花生為你準備 台灣自由萬歲」，服務處人員擔心謝龍介人身安全，隨即向市警五分局報案。

▲涉嫌前往台南市議員謝龍介台南市北區海安路服務處恐嚇紙張的葉姓男子被警方傳喚到案，深入釐清案情中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲涉嫌前往台南市議員謝龍介台南市北區海安路服務處恐嚇紙張的葉姓男子被警方傳喚到案，深入釐清案情中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本案因涉及市議員人身安全，五分局隨即調閱周邊監視器並比對相關資料，發現60歲葉姓男子涉有重嫌，經警方連日來積極分頭查訪，得知葉嫌因案4月10日將至新竹地檢署出庭應訊，專案小組隨即北上將葉嫌傳喚到案。

▲涉嫌前往台南市議員謝龍介台南市北區海安路服務處恐嚇紙張的葉姓男子被警方傳喚到案，深入釐清案情中。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲涉嫌前往台南市議員謝龍介台南市北區海安路服務處恐嚇紙張的葉姓男子被警方傳喚到案，深入釐清案情中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，葉男所張貼的恐嚇紙張，字是用書法寫的，書寫字體蒼勁有力，寫字的人對書法應有鑽研，但這與葉男這個「人」似有不符，警方懷疑葉男只是去張貼，但寫字恐嚇謝龍介另有其人，惟警訊中葉嫌坦承係與謝龍介政治意見不同，他花錢請人寫這張恐嚇紙張。目前相關涉案細節與案情，由市警五分局調查釐清中。

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關鍵字：北港花生,恐嚇,謝龍介

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