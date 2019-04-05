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單車貼紙男影像曝光！恐嚇「給你準備花生」　謝龍介嗆：儘管來

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▲國民黨台南市黨部主委、市議員謝龍介在台南市北區海安路服務處，4月3日上午8時50分上午發現門口被貼一張恐嚇紙張，內容以「花生」暗諭「子彈」對謝龍介人身安全不利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨台南市黨部主委、市議員謝龍介在台南市北區海安路服務處，4月3日上午8時50分上午發現門口被貼一張恐嚇紙張，內容以「花生」暗諭「子彈」對謝龍介人身安全不利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市黨部主委、市議員謝龍介在台南市北區海安路服務處，4月3日上午8時50分上午發現門口被貼一張恐嚇紙張，寫著「謝龍介，與虎謀皮台奸，請你保重，北港花生為你準備，台灣自由萬歲」，警方調閱監視器發現2日晚上一名騎單車男子前往張貼，目前已鎖定這名男子，全力偵辦中。

▲國民黨台南市黨部主委、市議員謝龍介在台南市北區海安路服務處，4月3日上午8時50分上午發現門口被貼一張恐嚇紙張，內容以「花生」暗諭「子彈」對謝龍介人身安全不利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警五分局副分局長謝承甫指出，五分局立人所員警於4月3日上午8時50分前往台南市議員謝龍介北區海安路3段服務處巡簽時，發現鐵門被人張貼一張A4小大的恐嚇紙張，內容寫著：「謝龍介，與虎謀皮台奸，請你保重，北港花生為你準備，台灣自由萬歲」。

▲國民黨台南市黨部主委、市議員謝龍介在台南市北區海安路服務處，4月3日上午8時50分上午發現門口被貼一張恐嚇紙張，內容以「花生」暗諭「子彈」對謝龍介人身安全不利。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲國民黨台南市黨部主委、市議員謝龍介在台南市北區海安路服務處，4月3日上午8時50分上午發現門口被貼一張恐嚇紙張，內容以「花生」暗諭「子彈」對謝龍介人身安全不利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨台南市黨部主委、市議員謝龍介在台南市北區海安路服務處，4月3日上午8時50分上午發現門口被貼一張恐嚇紙張，內容以「花生」暗諭「子彈」對謝龍介人身安全不利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說恐嚇紙張內容所提的「北港花生」有暗喻「子彈」之意，目標是針對謝龍介，警方馬上介入偵辦。經警方調閱監視器發現，4月2日晚上8時許，有一名中年男子，騎腳踏車到謝龍介海安路3段的服務處，張貼恐嚇紙張後離去，警方已鎖定該目標，全力循線追查涉案人身分查緝中。

▲國民黨台南市黨部主委、市議員謝龍介在台南市北區海安路服務處，4月3日上午8時50分上午發現門口被貼一張恐嚇紙張，內容以「花生」暗諭「子彈」對謝龍介人身安全不利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨台南市黨部主委、市議員謝龍介在台南市北區海安路服務處，4月3日上午8時50分上午發現門口被貼一張恐嚇紙張，內容以「花生」暗諭「子彈」對謝龍介人身安全不利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲4月2日晚上8時許，有一名中年男子，騎腳踏車到謝龍介海安路3段的服務處，張貼恐嚇紙張後離去。

據了解，該貼在謝龍介服務處鐵門的恐嚇紙上寫著：「謝龍介，與虎謀皮台奸，請你保重，北港花生為你準備，台灣自由萬歲」。謝龍介面對恐嚇威脅爆氣大嗆：「我不害怕啦！尤其面對狠又強，加上沒天良的政黨，要開槍就儘管來，不要給我貼那些有的沒的，我等你！」；「準備花生是怎樣？子彈就說子彈，會來開槍，就不用來貼紙條了，他們連飛機飛過去都不敢開了。路上有監視器，隨時都可以來，台獨很勇敢，就站出來！」。

▲國民黨台南市黨部主委、市議員謝龍介在台南市北區海安路服務處，4月3日上午8時50分上午發現門口被貼一張恐嚇紙張，內容以「花生」暗諭「子彈」對謝龍介人身安全不利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警五分局副分局長謝承甫指出，警方已組成專案小組鎖定特定對象全力調查偵辦。

▲國民黨台南市黨部主委、市議員謝龍介在台南市北區海安路服務處，4月3日上午8時50分上午發現門口被貼一張恐嚇紙張，內容以「花生」暗諭「子彈」對謝龍介人身安全不利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲謝龍介面對恐嚇威脅爆氣大嗆：「我不害怕啦！」。（圖／記者林悅攝）

因恐嚇紙張內容涉及恐嚇台南市議員謝龍介人身安全，台南市警局已派刑警大隊及市警五警分局組成專案小組全力調查偵辦，並基於謝龍介人身安全，考量派譴隨扈保護謝龍介。

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關鍵字：恐嚇,謝龍介,花生,曝光

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