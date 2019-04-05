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獨／綠議員遭恐嚇要求7天破案　拍扁麵包師批：根本兩套標準

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▲▼ 黃士福不滿警方優先為民代破案 。（圖／記者洪正達攝）

▲黃士福批評民進黨議員兩套標準 。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達、李唯甄／高雄報導

高雄民進黨議員鄭孟洳、林智鴻稱遭到網友網路恐嚇，除了向警方報案，也開記者會要求員警在一個星期內破案，對此，曾因拍攝前總統阿扁而遭到恐嚇「吃子彈」的麵包師傅黃士福，獨家接受《ETtoday新聞雲》訪問，他痛批議員的要求，根本是「兩套標準」。

「陳菊市長執政時，我也被恐嚇，為何要歷經半年才破案？」拍扁麵包師傅黃士福，跳出來批評，「你是議員、我是老百姓，就兩套標準，這樣是不對的」，黃士福在2016年時，因為拍下前總統陳水扁的散步影片，結果引來網友恐嚇「肉搜黃士福請他吃子彈」，還到他臉書留言「讓你全家過得比死還難過」、「你不要敬酒不吃吃罰酒，會不會連累家人看你決定，否則就小心火災或兒童綁票，好話說盡，你自己想清楚」，最後警方抓到涉案男子，判賠黃士福10萬元。

黃士福說，去年他到南京考察當地烘焙市場，後來回到台灣，原本到烘焙房工作，卻因為政治立場因素遭到辭退，但他強調自己討厭貪腐，至今仍認為陳水扁應該「回去關」，只要有國民黨的選舉場合，一定站台力挺，而他也公開懇求「別再政治迫害」。

他也透露自己仍對烘焙工作有熱情，預計5月1日，自己經營的麵包品牌就會開始在網路上和路邊攤販售，到時也會研發新口味，「歡迎大家來品嚐」。

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關鍵字：麵包師,黃士福,恐嚇,鄭孟洳,林智鴻,陳水扁,陳菊

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