張貼「北港花生」恐嚇謝龍介　警調查葉姓嫌犯一人所為

▲涉嫌前往台南市議員謝龍介台南市北區海安路服務處恐嚇紙張的葉姓男子被警方傳喚到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員謝龍介在北區海安路服務處，4月3日上午門口被貼一張恐嚇紙張，寫著「謝龍介，與虎謀皮台奸，請你保重，北港花生為你準備，台灣自由萬歲」，市警五分局循線將58歲葉姓犯嫌傳喚到案，警方查出葉嫌與謝政治理念不同，花錢請人寫紙張，係個人行為，尚未發現教唆共犯，全案報請台南地檢署偵辦。

4月3日上午9時許台南市北區海安路三段台南市議員謝龍介服務處人員，發現鐵捲門上遭人張貼一張恐嚇紙張，內容寫著「謝龍介，與虎謀皮台奸，請你保重，北港花生為你準備，台灣自由萬歲」，服務處人員擔心謝龍介人身安全，隨即向市警五分局報案。

案經五分局調閱周邊監視影像，發現4月2日晚上7時17分許，有1名58歲葉姓男子，騎乘腳踏車至服務處門口張貼恐嚇紙張後，隨即有3名男子手持寫有「抗議謝龍介浪費司法資源」的海報在服務處前抗議，葉嫌亦加入抗議行列，過程約10餘分後離去。

案經警調查，該4名抗議民眾原在泡茶聊天，席間王姓男子提議要前往市議員謝龍介服務處抗議，一行人隨即前往中西區找代客書寫春聯的店家，書寫「抗議謝龍介浪費司法資源」之海報，另葉嫌單獨要求商家，由他口述為其書寫「謝龍介與虎謀皮，台奸請你保重，北港花生為你準備，台灣自由萬歲」的紙張張貼。

警方連日前往葉嫌經常出入之地點查訪，均未發現葉嫌行蹤，後循線查知葉嫌因竊盜案將於4月10日至新竹地檢署出庭，五分局立即派員前往守候並將其傳喚到案。警訊葉嫌坦承因不認同謝議員政治理念，一時衝動前往張貼抗議紙張，對謝議員及服務處人員造成困擾，感到十二萬分抱歉。

五分局指出，本案初步調查應純係個人行為，尚未發現有教唆共同正犯等事證，全案將相關人等報請台南地檢署偵辦。