陸武統學者李毅強制出境　上機前直說：不知被安排遊行

▲大陸旅美學者李毅12日清晨遭移民署強制遣返出境。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

主張武統台灣的旅美大陸學者李毅12日清晨遭移民署強制出境，李毅強調不知道要參與遊行事情，媒體詢問未能繼續來台行程，是否感到可惜？李毅：直呼「緣分緣分」；移民署署長邱豐光指出，李毅因從事與旅遊目的不同的活動，因此依法限令其出境。

李毅主張「中國武力統一台灣」並來台參加統促會在台中舉辦的首屆「和平統一融合發展論壇」遊行活動，內政部10日認定李毅已違反入台相關規定，列為「不受歡迎對象」並命令11日離境，但李毅在台灣友人陪同下卻在10日在南投地區旅遊，12日凌晨0時35分，移民署人員在南投縣竹山鄉一間民宿找到他，並盡速安排他北返桃園國際機場強制出境。

▲大陸旅美學者李毅在移民署人員陪同下準備在桃園國際機場登機離境。（圖／記者沈繼昌攝）

清晨6時許，李毅在移民署人員陪同下出現在桃園國際機場，登機前神情落寞，但仍顯得鎮定，面對媒體詢問被強制出境心情如何？李毅說，「一切都很好」，對於政府處置方式，李毅也認為：「可以理解、可以理解」。

李毅強調，自己並不知道此行被安排參與遊行，自己曾四次來台，前三次都因公，忙得沒時間玩，這次以觀光名義來台，僅遊玩一天多一點就被告知要被強制出境；至於未能繼續台灣行程，是否感到可惜？李毅直呼：「緣分緣分」。

李毅還説，原本還想上玉山、墾丁游泳，但11日在南投山上因手機沒有訊號，所以無法回應，等他下山接到友人告知將被強制出境後，自己也想趕快走；媒體詢問移民署未來列為不受歡迎人士，並管制入境，李毅則嘆氣回答：「能進來還是要來，假以時日吧」。

移民署長邱豐光指出，李毅以觀光事於去年8月向移民署申請一年多次入台證，4月9日入境台灣，但因從事與旅遊目的不同的活動，因此依法限令出境。

移民署說，依規定大陸地區人民以觀光事由來台不得參加政治性質公眾活動如遊行、不得接受邀請發表演說，但考量李毅過去多次武統言論，顯有事實足認有危害國家安全及社會安定，移民署會同陸委會審查，依「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」規定，廢止李毅入境許可並限令強制出境。

李毅12日凌晨0時35分在南投民宿被移民署人員尋獲，隨即在7時25分被執行強制出境，搭乘華航CI-601班機離境。

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