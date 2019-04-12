　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

陸武統學者李毅強制出境　上機前直說：不知被安排遊行

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲大陸旅美學者李毅在移民署人員陪同下準備在桃園國際機場登機離境。（圖／記者沈繼昌攝）

▲大陸旅美學者李毅12日清晨遭移民署強制遣返出境。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

主張武統台灣的旅美大陸學者李毅12日清晨遭移民署強制出境，李毅強調不知道要參與遊行事情，媒體詢問未能繼續來台行程，是否感到可惜？李毅：直呼「緣分緣分」；移民署署長邱豐光指出，李毅因從事與旅遊目的不同的活動，因此依法限令其出境。

李毅主張「中國武力統一台灣」並來台參加統促會在台中舉辦的首屆「和平統一融合發展論壇」遊行活動，內政部10日認定李毅已違反入台相關規定，列為「不受歡迎對象」並命令11日離境，但李毅在台灣友人陪同下卻在10日在南投地區旅遊，12日凌晨0時35分，移民署人員在南投縣竹山鄉一間民宿找到他，並盡速安排他北返桃園國際機場強制出境。

▲大陸旅美學者李毅12日清晨遭移民署強制遣返出境。（圖／記者沈繼昌攝）

▲大陸旅美學者李毅在移民署人員陪同下準備在桃園國際機場登機離境。（圖／記者沈繼昌攝）

清晨6時許，李毅在移民署人員陪同下出現在桃園國際機場，登機前神情落寞，但仍顯得鎮定，面對媒體詢問被強制出境心情如何？李毅說，「一切都很好」，對於政府處置方式，李毅也認為：「可以理解、可以理解」。

李毅強調，自己並不知道此行被安排參與遊行，自己曾四次來台，前三次都因公，忙得沒時間玩，這次以觀光名義來台，僅遊玩一天多一點就被告知要被強制出境；至於未能繼續台灣行程，是否感到可惜？李毅直呼：「緣分緣分」。

李毅還説，原本還想上玉山、墾丁游泳，但11日在南投山上因手機沒有訊號，所以無法回應，等他下山接到友人告知將被強制出境後，自己也想趕快走；媒體詢問移民署未來列為不受歡迎人士，並管制入境，李毅則嘆氣回答：「能進來還是要來，假以時日吧」。

移民署長邱豐光指出，李毅以觀光事於去年8月向移民署申請一年多次入台證，4月9日入境台灣，但因從事與旅遊目的不同的活動，因此依法限令出境。

移民署說，依規定大陸地區人民以觀光事由來台不得參加政治性質公眾活動如遊行、不得接受邀請發表演說，但考量李毅過去多次武統言論，顯有事實足認有危害國家安全及社會安定，移民署會同陸委會審查，依「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」規定，廢止李毅入境許可並限令強制出境。

李毅12日凌晨0時35分在南投民宿被移民署人員尋獲，隨即在7時25分被執行強制出境，搭乘華航CI-601班機離境。

【更多新聞】

►渣男借住友人家偷5千還搞嫁禍　屋主嘆引賊入室

►「媽，要投給誰」首投族記性差　選票帶出場遭罰2萬

►收3千殺科大老師　忘拉滑套還掉槍...烏龍殺手被判刑7月


 

ET快訊
Sandy吃退燒藥急被送醫！「全身嚴重失溫」曝恐怖後遺症
OK繃搭電扇「超涼效果」省電又驅蚊！達人再教戰3招省超大
乃哥爆李懿「故意弄掉細肩帶」　鎖骨香肩全都露..剪輯師揭幕後

關鍵字：武統,李毅,強制出境

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／快訊／打工弄丟11萬　男大生湊不到錢跳橋輕生命危

計程車撞328匹馬力「超硬」跑車側翻　運將頭冒血爬出

惡媳虐死公公「有強制治療必要」　法院裁定交保但24小時住院

天天慘叫！4歲女童被4名同學持棍性侵4個月　班導師警告：不准說

女壘國手培訓得標旅行社他開的！中華奧會副主席涉貪20萬交保

法拉利哥與白車駕駛當街格鬥　路人觀戰「X！開法拉利較秋」

新台幣闖禍！20黑衣人狠砸3車狂扁2人　8嫌到案供稱「主嫌揪團」

8+9闖紅燈秒被撞飛！圍觀情侶狂錄影　刺耳尖叫猛嗆路人：都不幫忙喔

10歲童制止「踹狗男」遭掐脖逼下跪　父心痛：兒常和黑狗玩

北市高階警官大搬風！　9分局長、大隊長「聯合布達」

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害

送柯文哲行李箱嗆無心市政　 王世堅：做個了斷打包走人

存款129元！24歲上兵問是否續簽　34K月光族原因曝光 網：出來更慘

迪麗熱巴《創造營》共舞學員超吸睛！　蘇有朋笑容滿面：我可以選老師嗎？

有沒有比蔡英文還「優秀」？　柯文哲笑著點頭答：Of course

挑戰用200元補充1日蛋白質　猛男&廚師揭省錢健身餐！

北市高階警官大搬風！　9分局長、大隊長「聯合布達」

獨／家裡裝璜「電視上被看光光」　屋主怒告《幸福空間》劉伊心侵入住宅

郵局匯款救急姪女　3提問「讓她冷靜思考...」保住老本

陸武統學者李毅強制出境　上機前直說：不知被安排遊行

16歲少年看醫生返13樓家墜落泳池　送醫無生命跡象...

2男子公園遭追砍多刀見骨　超商前留血掌印求救...3嫌到案

涉收賄數百萬用親友帳戶洗錢　內政部資訊主任與廠商董座遭聲押

美魔女「超商調洋裝」讓偽娘起淫念！　尾隨性侵還搶小內褲

點170元鳳梨苦瓜雞湯！民眾快喝完「根本沒鳳梨塊」…怒告女店長詐欺

大叔認識10歲的她…等3年展開「叔姪戀」　西門町「摸摸」代價曝光

36歲帕克下季續戰機率50%　不想待重建球隊

金管會認違反證交法移送檢調　大同回應了！

屏東監理站最後一檔A開頭　0001~9999車牌4/15招標

藍腹鷴細心育雛「一手包辦」　當了媽個性改超多！

北市高階警官大搬風！　9分局長、大隊長「聯合布達」

一鑿一刻一劃當代結合傳統　花蓮4原住民族工藝師辦雕刻聯展

獨／家裡裝璜「電視上被看光光」　屋主怒告《幸福空間》劉伊心侵入住宅

張育成炸裂本季首轟出爐　單場3支安打猛打賞

Suzuki Vitara、Jinmy油耗測試成績出爐　下半年陸續上市拉抬聲勢

日媒重新確認「九二共識」是否存在　李登輝坦承：本來就沒有！

挑婚紗翻到「處女膜修補單」！ 男秒暴怒分手未婚妻蹲地後悔痛哭

社會熱門新聞

家有小偷　警實彈攻堅破門逮「掃..

李毅被找到了　移民署預計今晨7..

陌生電話要求蒙眼ＯＯ！高雄妹試..

男大生跳橋胸椎骨變形　最後訊息..

4歲女童被4名同學持棍性侵4個..

渣男逼分手砲殺人　女友媽也陪葬

女童遭虐死　媽4人開庭僅關心貓..

狠父熱水狂淋3分鐘　2歲童洗澡..

臉書貼文遭小偷　攻堅逮「掃地機..

高雄死亡車禍！巴士車道右切　騎..

阿伯吼「這是博愛座」　正義哥飆..

文藻正妹變女警　救救學長「菜英..

賊行搶五金行　老闆鐮刀嚇阻

即／打工弄丟11萬　男大生跳橋..

更多熱門

相關新聞

李毅被找到了　移民署預計今晨7點25分將他遣返

鼓吹「中國武力統一台灣」的大陸籍學者李毅來台參加統促會在台中舉辦的「一國兩制」遊行活動，4月10日經移民署認定違反入台相關規定，內政部也將李毅列為「不受歡迎對象」並命令11日離境，10日中午後，李毅在台灣友人陪同下出遊神隱，截至11日深夜移民署人員在南投縣竹山鄉一間民宿找到他，強制帶走。

李毅提早離台：一秒都不想待台灣

「武統派」李毅遭限令出境！蘇貞昌：有國安疑慮

李毅：台灣愈亂愈窮「對統一愈好」

快訊／李毅找到了！否認出席統促會論壇

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

家有小偷　警實彈攻堅破門逮「掃地機器人」

4大星座「另一半專挑醜的」超奇葩！

懷疑男友劈腿！她偷擺「體重計」怒揭發

艾瑞絲哭訴遭霸凌！含淚低頭：對不起你們

法鬥被丟水中「游泳」掙扎30秒斷氣

世界最恐怖火車　不關窗就會被淹死

約會求男友拍照！她一看差點昏倒

《政經》收攤　彭文正：黑手來了

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩

快訊／鬆口參選？韓國瑜：明年1/11台灣見

厚片女1年瘦半個自己　把握2原則

NIKE鞋錯標賠償曝光！它靠這點拒絕出貨

聽師父念經8hrs！冷看亡父七孔流血

李毅被找到了　移民署預計今晨7點25分將他遣返

更多

最夯影音

更多

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面