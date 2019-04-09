張貼「北港花生」恐嚇謝龍介涉案人曝光　南警懷疑另有「藏鏡人」

▲台南市議員謝龍介台南市北區海安路服務處，被人張貼一張恐嚇紙張，其字是以書法書寫，字體蒼勁有力，與涉嫌張貼的葉男的「人」似有不符，疑另有「藏鏡人」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市黨部主委、市議員謝龍介在台南市北區海安路服務處，4月3日上午8時50分發現門口被貼一張恐嚇紙張，寫著「謝龍介，與虎謀皮台奸，請你保重，北港花生為你準備，台灣自由萬歲」，市警五分局查出60歲葉姓男子涉案，惟警疑本案另有「藏鏡人」，正全力傳喚葉男到案釐清偵辦中。

台南市警五分局立人所員警於4月3日上午8時50分前往台南市議員謝龍介北區海安路3段服務處巡簽時，發現鐵門被人張貼一張A4小大的恐嚇紙張，內容寫著：「謝龍介，與虎謀皮台奸，請你保重，北港花生為你準備，台灣自由萬歲」。

警方說恐嚇紙張內容所提的「北港花生」有暗喻「子彈」之意，目標是針對謝龍介，警方馬上介入偵辦。經警方調閱監視器發現，4月2日晚上8時許，有一名中年男子，騎腳踏車到謝龍介海安路3段的服務處，張貼恐嚇紙張後離去，警方深入追查，發現60歲葉姓男子涉有重嫌。

據警方調查，葉男無業，經濟狀況不佳，沒有固定收入，日前腳部受傷還打119叫救護車送醫，惟離院時還涉嫌竊走他人腳踏車代步。警方追查快一周，但卻尚無葉男消息。

警方指出，葉男所張貼的恐嚇紙張，字是用書法寫的，書寫字體蒼勁有力，寫字的人對書法應有鑽研，但這與葉男這個「人」似有不符，警方懷疑葉男只是去張貼，但寫字恐嚇謝龍介另有其人，不過必需等葉男到案，才能釐清案情真相。